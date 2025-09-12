00919不填息、配息縮水⋯高股息成錯誤投資？股民憂不對勁

台股大盤屢屢創新高，也使ETF受惠。Dcard網友表示，他今年28歲、有房貸，因不常盯盤而選擇高股息ETF作為現金流來源，近期卻發現00919「不太填息、配息也不如以往」，懷疑是否走錯路。文內並附上持股截圖，可見元大高股息、國泰永續高股息、群益台灣精選高息與大華優利高填息30等部位，目前多為未實現虧損，引來網友針對「高股息策略」大亂鬥。

台股連三天創新高，期間75檔台股ETF的日成交均量前十名中，有五檔都是高息ETF，包括群益台灣精選高息ETF（00919）、元大台灣價值高息等日均量都超過8萬張，顯見有息收保護的高股息ETF，仍受穩健型投資人青睞。

針對Dcard請益文，支持「高股息可行」的一派主張，若投資者確有穩定現金流需求、又不擅長掌握進出點，高股息能把波段獲利「先變現」到口袋，心理帳上比較穩，等同把波動風險換成現金流；也有人建議改挑月配、填息率較佳的產品，或以房貸現金流為優先，投資只做「補貼」，避免情緒化操作。

反對者則直指「以報酬角度，高股息常輸市值型」，原因在於成分股偏向高配息成熟股、成長性與動能弱於權值龍頭；且篩選與換股頻繁，管理費、交易稅與追蹤誤差都會吃掉報酬，「不填息」更讓領到的息常被價差吞回。多名網友分享經驗：已將00919、00918等逐步換到0050、006208或正二後，帳面轉正更快；也有人直言「若只是要現金流，不如持有大盤指數，每月賣零股自製股息，稅費透明且由自己掌握」。

理性派則歸納三點：第一，先釐清目標，是要現金流（配息）還是要資產成長（總報酬）；第二，計算要看「含息總報酬」與投資期間，而非只盯除息當下的價差；第三，不要ALL IN單一風格，房貸族更應控管股權部位，將資產在市值型、債券與現金間分層配置，分批紀律進出、定期檢視費用與換股機制。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。