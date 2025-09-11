00918累積報酬率97％！專家讚：不只配得多…靠「會填息」殺出重圍

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
《理財達人秀》節目整理，00918以「填息紀錄」入指數、兼顧殖利率與基本面；成分股鴻海、漢唐等填息速度快，累積報酬與配息紀律凸顯「息穩、能填」特色。中央社

《理財達人秀》YouTube節目中，分析師陳威良表示，市場雖被中小型AI題材帶熱，但真正撐起指數的一線權值股「仍很厲害」。他以宏碁攜手輝達推出AI迷你工作站、股價攻上漲停為例，指出題材與基本面兼具的大型股更受資金青睞。至於市場流傳「輝達將併聯發科」的風聲，他評估以目前聯發科市值與產業結構來看「難度極高、仍待證實」，投資人對消息面宜審慎解讀。

陳威良進一步分析，AI伺服器世代從GB200走向GB300，供應鏈商機有望逐步發酵；第二季三網出貨占比以緯創居多，第三、四季鴻海比重顯著提升，配合新台幣若由貶轉穩、甚至溫和升值，將有利外資回流、帶動權值股表現。他點名鴻海現金股利長年穩定、工業富聯創高帶動買盤，臻鼎在IC載板、AI眼鏡供應鏈布局推升成長性，「下檔有殖利率保護、上檔有訂單動能」，屬可攻可守類型。

面對高股息ETF選擇，陳威良提醒，單看「配得多」易掉入「戴維斯雙殺」陷阱，關鍵應回到「總報酬」與「填息能力」。

他指出，大華優利高填息30（00918）將「填息紀錄」正式納入指數編制，並以四大邏輯篩選成分：

檢視填息紀錄

檢核殖利率與配息穩定

依總報酬與基本面排序

透過權重設計強化抗震

目的在「不只配得穩，還要填得快」，以降低高股息常見的貼息風險。

節目整理數據顯示，截至2025年8月29日，00918累積總報酬率達97.02%；近9次除息已有6次完成填息，近期4次配息合計12.85%。

成分股方面，鴻海曾用13天完成填息、漢唐僅1天回到除息前價位；追蹤指數今年約5.97%配息率，呼應其「息穩、能填」訴求。

陳威良並指出，00918同時納入鴻海與臻鼎，對看好「權值＋AI供應鏈」且想分散個股風險的投資人，具「領息＋參與價差」雙目標功能。

另提醒投資人留意00918將於9月18日除息、最後買進日為9月17日。陳威良總結，台股處歷史高檔、類股輪動加速，能「穩領現金流、又搭上AI紅利」的標的，更具長期配置意義。

◎本文內容已獲 理財達人秀 授權，原出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

