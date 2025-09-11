台股狂飆再創25,541點新高 市值型 ETF 竄出頭

台股多頭氣勢如虹，繼昨日站穩二萬五千點大關後，11日再度刷新紀錄。受惠於晶圓代工龍頭台積電（2330）8月營收創下歷年同期新高的利多消息激勵，大盤開盤即跳空大漲，盤中最高觸及25,541點歷史新高價位；半導體族群成為盤面焦點，儘管收盤漲幅收斂，但市場資金動能依舊豐沛。

回顧昨日，台股在台積電、鴻海（2317）等權值股領軍下，終場大漲337.41點，收在25,192.59點，不僅穩穩站上二萬五千點整數關卡，更讓台股總市值歷史性地突破80兆元大關，成交量同步放大至近5,234.65億元，為這波多頭行情寫下重要里程碑。

然而，指數雖在AI狂潮帶動下屢創新高，個股表現卻呈現極端分化，形成「指數強、個股弱」的格局，大幅增加了投資人的選股難度。在此市況下，具備分散風險特性的市值型ETF，逐漸成為市場資金追逐的焦點。

據CMoney統計，截至9月10日，市值型ETF中，富蘭克林FT臺灣Smart ETF（00905）以13.4％的年內報酬率異軍突起，富邦台50（006208）也有12.6％。若將時間拉近至近三個月，00905的領先優勢更為顯著，繳出超過17％的驚人漲幅，績效亮眼。

面對台股持續創高的多頭格局，法人觀察，當前市場正經歷兩大結構性轉變。首先是「基本面與股價的背離」，全球企業盈餘成長動能普遍放緩，但股市卻因市場對聯準會（Fed）的降息預期及未來題材的憧憬而持續上攻。

其次是「市場廣度的極端收斂」。儘管指數在少數巨型權值股的帶動下不斷攀升，但整體市場中，股價能站穩在200日線（年線）以上的公司比例，卻處於約25％至30％的歷史相對低檔，形成少數企業獨舞的「一個人的武林」局面。

法人強調，這場由AI產業驅動的資金派對，其結構性成長動能確實不容小覷。他指出，台灣7月資通與視聽產品出口額已從過去的190億美元躍升至240億美元，預示相關供應鏈的營收動能至少能延續到明年中。在這樣極端分化的市場中，「選股不選市」的時代已然來臨。傳統單純依賴市值大小的配置策略，恐過度集中於少數大型股，而錯失了其他基本面優良的「隱形冠軍」。

理財專家也指出，部分ETF如00905採取Smart Beta多因子策略的ETF，能在維持一定龍頭股權重的同時，同時發掘價值被低估的潛力股。在當前「個股殊死戰」的市場環境下，投資人應仔細評估自身風險承受能力，深入了解各檔ETF背後的選股邏輯與策略差異，才能在多頭行情中，做出最適合自己的投資決策。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。