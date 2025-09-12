快訊

不是市值、高息ETF最賺！00981A三個月漲勢最強輾壓0050、00919

聯合新聞網／ 綜合報導
主動式ETF統一台股增長（00981A）掛牌至今漲近4成，受益人突破10萬、規模逾200億元，股價、人氣、規模三冠王地位穩固，在ETF戰局中強勢吸睛。中央社
主動式ETF統一台股增長（00981A）掛牌至今漲近4成，受益人突破10萬、規模逾200億元，股價、人氣、規模三冠王地位穩固，在ETF戰局中強勢吸睛。中央社

主動統一台股增長（00981A）靠實績打敗各派別的台股ETF，網路論壇聲量爆棚，網友紛紛討論「00981A股價第一名、規模第一名，取名1A，真的超強第一」、「不要再說什麼被股息香醒，用00981A加薪最香」、「00981A跟奔騰基金同一個經理人，就算跌了反彈也超強，抱緊就對了」。

台股在11日以盤中25541.44點改寫新高，00981A股價也率先攻到14.09元，雖然終場隨勢翻黑，但在主動式ETF中也相對抗跌。

統一00981A自５月底掛牌，成立以來漲近４成，憑藉凌厲的漲勢，強力吸引投資人青睞，是目前受益人唯一超過10萬人、規模唯一超過200億元的主動式ETF，呈現「股王、人氣王、規模王」全面制霸。

主動式ETF今年加入ETF戰局，表現讓投資人驚豔，面對ETF商品百花齊放，投資人也熱議到底要選市值型、高含積、高息ETF還是主動式ETF？

理財專家表示，讓績效數字來說話就能見真章，統計至9/10，在67檔台股原型ETF中，00981A三個月股價漲幅以28.53%居冠，遠勝市值型代表0050的16.32%，以及高含積ETF代表0052的16.99%，而高股息代表00919竟然還跌0.55%。

理財專家進一步說明，台股本周多次改寫歷史新高，也因為在歷史高檔區，類股快速輪動，不只大型權值股表現，業績高成長的中小型股也活蹦亂跳，主動式ETF因為有專業經理人靈活操盤，所以股價更能在波動中展現突出的報酬力與抗震力，績效全面輾壓市值型、高含積、高息ETF。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

