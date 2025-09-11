快訊

從iPhone 17定價看蘋果策略 彭博：庫克要讓消費者習慣「這價位」

兩國前景堪憂？川普曾密令海豹部隊潛入北韓搞砸 韓媒曝平壤事後大清查

富邦投信三箭齊發 兩檔主動債ETF與淨零ESG50 ETF 17日同步開募

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
富邦投信董事長黃昭棠（左三）、總經理呂其倫（右三）、台灣指數公司總經理陳文練（左二）於記者會現場合影。記者王奐敏／攝影
富邦投信董事長黃昭棠（左三）、總經理呂其倫（右三）、台灣指數公司總經理陳文練（左二）於記者會現場合影。記者王奐敏／攝影

富邦投信於11日舉行記者會，正式宣布旗下三檔創新ETF產品—「富邦優選收益傘型基金」與「富邦台灣淨零轉型ESG 50 ETF（009809）」將於9月17日同步開募，展現富邦投信在主動式債券ETF配置與永續投資領域的雙重布局，提供投資人面對聯準會預計將啟動降息周期所帶來的投資契機與挑戰。

富邦投信董事長黃昭棠指出，富邦投信首檔主動式ETF「富邦優選收益傘型基金」可謂債券之藝、大師精選，如同兩位藝術家創作力的展現，一位精準雕琢收益的輪廓，一位靈活勾勒策略的色彩。每一次市場的波動，都是雕刀與畫筆落下的瞬間，逐步成就專屬於投資人的金融藝術品。

富邦優選收益傘型基金為富邦投信首檔主動式債券ETF，基金提供投資人兩種配置選項，兩檔子基金皆為主動式管理，不受限於績效指標，主動富邦動態入息（00982D）100%布局投資等級債，運用動態進行雙率（利匯率）避險以降低波動，適合喜好高品質債券且期望獲取長期資本利得機會之投資人。主動富邦複合收益（00983D）彈性配置複合券種，適合希望以投資等級信評為主，並願意適度投資非投等債券以追求增加債息收入機會之投資人。

在永續投資方面，富邦投信同步推出台灣首檔全面納入「範疇三」碳排數據的市值型ETF—富邦淨零ESG 50（009809）。

黃昭棠強調，009809宛如一件完成的藝術傑作，集結減碳優勢企業的力量，呈現出歷經時間淬煉的完美構圖，為長期投資勾勒清晰而穩健的藍圖。透過台灣之力，開啟永續投資之路。

009809追蹤「S&P TIP臺灣淨零轉型ESG 50指數」，聚焦具減碳優勢的中大型上市企業，排除具爭議性產業與違反聯合國全球盟約的公司，並納入多項氣候風險衡量指標，包括溫室氣體排放量、脫碳軌跡、ESG分數等，以最適化加權方式選出50檔成分股，力求投資組合表現優於母指數。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

債券ETF 富邦投信

延伸閱讀

部署低碳永續醫療 「綠色醫療聯盟」串聯助台灣尋找減碳轉型路徑

ESG最前線／永續長轉型 走向決策核心

陸債券利率走低 地方政府紛紛提前還債

微星科技以創新推動永續 榮獲國家企業環保獎肯定

相關新聞

0050跟VT今年都上漲10幾％了…僅是好運？竹軒：寧靠運氣撈錢也不憑實力睡公園

正在蛋撻專賣店享用午餐，主餐是蛋撻，副餐是炸雞。 我沒說錯吧這家是賣蛋撻的沒錯吧 對面三位客人聊到投資（已經離席），其中一位說道：「看來那個被動投資真的很厲害耶，你看0050還是什麼VT，

00713配息腰斬從1.5元掉到0.78元！小童：50元上下屬於合理布局區域

嗨大家好，我是小童 連那個被稱為「高息低波、最值得買」的高股息ETF...元大台灣高息低波（00713）配息都大幅縮水ㄌ。到底該怎麼辦？還能投資嗎？以及最新的關鍵區域又在哪呢？ 00713

00878股息進帳首日就全加碼00919！真星華：進度一次推一個月不看盤

00878股利入帳的第一天，一口氣買光光，全部加碼00919。反正降不了多少成本，乾脆一次推進度，接著一個月不用看盤。 昨晚感謝網友告知有仿冒品出現。 在此說明，我的主要持股是00878、0091

富邦投信三箭齊發 兩檔主動債ETF與淨零ESG50 ETF 17日同步開募

富邦投信於11日舉行記者會，正式宣布旗下三檔創新ETF產品—「富邦優選收益傘型基金」與「富邦台灣淨零轉型ESG 50 E...

台股大盤屢創新高使ETF受惠 0050跟0056規模分別突破7千億和5千億

台股大盤屢屢創新高，也使ETF（指數型股票基金）受惠。尤其是元大投信發行的0050跟0056規模分別破7千億元和5千億元...

配息透明新規上路…00878穩健、00919追成長、00961採ROE選股一次看懂！

YouTube頻道《投資嗨什麼》近日節目中，財經雪倫以網友來信為引子，指出有投資人因持有美債ETF「配得起越來越少」、整體「領息報酬不理想」，萌生改投高股息ETF的念頭；面對「該不該放棄美債、改買高股

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。