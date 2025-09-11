富邦投信三箭齊發 兩檔主動債ETF與淨零ESG50 ETF 17日同步開募

富邦投信於11日舉行記者會，正式宣布旗下三檔創新ETF產品—「富邦優選收益傘型基金」與「富邦台灣淨零轉型ESG 50 ETF（009809）」將於9月17日同步開募，展現富邦投信在主動式債券ETF配置與永續投資領域的雙重布局，提供投資人面對聯準會預計將啟動降息周期所帶來的投資契機與挑戰。

富邦投信董事長黃昭棠指出，富邦投信首檔主動式ETF「富邦優選收益傘型基金」可謂債券之藝、大師精選，如同兩位藝術家創作力的展現，一位精準雕琢收益的輪廓，一位靈活勾勒策略的色彩。每一次市場的波動，都是雕刀與畫筆落下的瞬間，逐步成就專屬於投資人的金融藝術品。

富邦優選收益傘型基金為富邦投信首檔主動式債券ETF，基金提供投資人兩種配置選項，兩檔子基金皆為主動式管理，不受限於績效指標，主動富邦動態入息（00982D）100%布局投資等級債，運用動態進行雙率（利匯率）避險以降低波動，適合喜好高品質債券且期望獲取長期資本利得機會之投資人。主動富邦複合收益（00983D）彈性配置複合券種，適合希望以投資等級信評為主，並願意適度投資非投等債券以追求增加債息收入機會之投資人。

在永續投資方面，富邦投信同步推出台灣首檔全面納入「範疇三」碳排數據的市值型ETF—富邦淨零ESG 50（009809）。

黃昭棠強調，009809宛如一件完成的藝術傑作，集結減碳優勢企業的力量，呈現出歷經時間淬煉的完美構圖，為長期投資勾勒清晰而穩健的藍圖。透過台灣之力，開啟永續投資之路。

009809追蹤「S&P TIP臺灣淨零轉型ESG 50指數」，聚焦具減碳優勢的中大型上市企業，排除具爭議性產業與違反聯合國全球盟約的公司，並納入多項氣候風險衡量指標，包括溫室氣體排放量、脫碳軌跡、ESG分數等，以最適化加權方式選出50檔成分股，力求投資組合表現優於母指數。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。