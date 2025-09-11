聽新聞
0:00 / 0:00
0050跟VT今年都上漲10幾％了…僅是好運？竹軒：寧靠運氣撈錢也不憑實力睡公園
正在蛋撻專賣店享用午餐，主餐是蛋撻，副餐是炸雞。
我沒說錯吧
這家是賣蛋撻的沒錯吧
對面三位客人聊到投資（已經離席），其中一位說道：「看來那個被動投資真的很厲害耶，你看0050還是什麼VT，今年都上漲10幾%了...」
話還沒講完，其中一位就插嘴：「那是運氣好，恰巧遇到今年都是上漲的。等遇到崩盤你就知道了...」
看樣子今年四月那個已經不算崩盤了
然後被動投資者會賺錢主要是靠運氣
如果一輩子都能靠運氣撈錢，其實也很爽，我才不要憑實力破產睡公園。
◎本文內容已獲 竹軒的親子理財筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言