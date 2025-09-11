快訊

0050跟VT今年都上漲10幾％了…僅是好運？竹軒：寧靠運氣撈錢也不憑實力睡公園

聯合新聞網／ 竹軒的親子理財筆記
VT涵蓋全球股市，適合想要降低單一市場波動風險的投資人。中央社

正在蛋撻專賣店享用午餐，主餐是蛋撻，副餐是炸雞。

我沒說錯吧
這家是賣蛋撻的沒錯吧

對面三位客人聊到投資（已經離席），其中一位說道：「看來那個被動投資真的很厲害耶，你看0050還是什麼VT，今年都上漲10幾%了...」

話還沒講完，其中一位就插嘴：「那是運氣好，恰巧遇到今年都是上漲的。等遇到崩盤你就知道了...」

看樣子今年四月那個已經不算崩盤了

然後被動投資者會賺錢主要是靠運氣

如果一輩子都能靠運氣撈錢，其實也很爽，我才不要憑實力破產睡公園。

◎本文內容已獲 竹軒的親子理財筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

VT ETF 0050元大台灣50

