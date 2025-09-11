00713配息腰斬從1.5元掉到0.78元！小童：50元上下屬於合理布局區域

嗨大家好，我是小童

連那個被稱為「高息低波、最值得買」的高股息ETF...元大台灣高息低波（00713）配息都大幅縮水ㄌ。到底該怎麼辦？還能投資嗎？以及最新的關鍵區域又在哪呢？

00713配息腰斬

那首先，00713的配息，從高點的1.5元下降到這次的只剩0.78 元，幾乎是呈現腰斬的程度。為什麼明明股市創新高，但高股息的配息金額卻遠遠跟不上呢？這邊我們可以從兩個層面來做分析：

第一是成份股的表現 第二是成份股的產業

成份股結構影響表現

以00713來看，因為它這一波的持股多數都是以金融股跟通信股為主，所以就沒搭上四月以來指數的強力反彈。畢竟我們也知道，這波台積電可是反彈了超過五成，但00713持有最大比例的遠傳跟台灣大，以還原Ｋ來看卻還沒收復大跌當時的價位。

這也讓00713的配息來源少了很多資本利得的空間可以分配，那自然配息就只能慢慢調降。不過除了通信股之外，我自己認為00713在金融股的選擇其實抓得蠻好的。因為它不是以受匯率波動較大的壽險金融，例如富邦金或國泰金為主，而是轉往以第一金或玉山金這種消費金融的金融股來做防守。

目前來看，這樣的操作不只幫助它抓到相對多的漲幅，還能同時兼顧金融股的防守特性。但當然，如果硬要把00713的漲幅拿去跟0050相比的話，確實是天差地遠。追根究柢會導致它配息調降的主因，其實還是在於它選擇了比較多偏防守的高息股票，而放棄了資本利得的成長空間。

這部分也不能怪它，畢竟人家就是主打「高息低波」，從來不是自稱飆股。而你會買它，不就是為了穩定嗎？如果你真的喜歡有成長空間的標的，那反而應該專注在0050，甚至個股才對。甚至我們之前分享的板塊投資當中的不動產ETF（像00712），在近期股價表現也是相對強勢，當大盤震盪的時候它卻還能持續創高，而這就是板塊投資的優勢所在！

配息水準與殖利率

而你問我00713現在還可不可以投資？我認為理論上是沒問題，不過就是要知道它終究是一檔高股息。你要圖的，應該是它穩定的配息，甚至股價長期慢慢成長，而不是期望它除了能配很多之外，還要能大漲。這確實太強人所難ㄌ。

因此，我們要來分析：到底00713的配息表現如何？股價的關鍵區域又在哪，可以安心持有？

以00713的配息表現來看，近8年長期的平均配息大約落在0.77元，其實就跟目前這次的配息差不多。如果以長期0.77元來推算現在的年化殖利率，大約是落在6%，老實說算蠻不錯ㄌ。尤其它多數持有的成份股配息表現也算穩定，像統一超、遠傳跟台灣大，配息金額幾乎都控制在一個區間內，這就能成為它後續穩定發放配息的後盾。

所以我認為，如果是有配息需求的話，那00713確實是一檔可以持有的投資標的！

關鍵區域與買進時機

而除了「領息穩定」之外，怎麼買也是很重要的規劃。畢竟一樣的金額，如果能買到更多單位數，是不是就能領到更多配息？

接著我們來看價量分析的部分。有印象的朋友應該記得，去年高檔的時候我說，比起當時去無腦追高，不如等待價格拉回到45到50元的區間，才會是更值得觀察的點位。經過一年來看，這樣的分析不只讓你免於追高，也因為等待拉回，能買到更多單位數，進而領到更多配息。

放眼現在，我自己會先抓「上黑的黑色轉勢」。如果價格有機會站穩，才說明趨勢有機會從盤整轉成上漲多頭格局。但如果價格始終沒站穩，我則會往下觀察50元的撐壓轉換區。當然，51跟50元差距不大，因此如果真的有領息需求，目前的位置其實都是可以安心布局的區域。

尤其前面我們也分析過，00713的優點是配息平穩，而目前配息也處於長期平均，所以在這邊布局，老實說非常合理。至於那些網路上的恐慌言論，我認為大家就看看就好。畢竟市場最不缺的，就是危言聳聽。只要位置合理、邏輯可行、風險可控，這就是可以勇敢布局的時機。

◎本文內容已獲 小童 x Happy Trading Life 授權，未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。