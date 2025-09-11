00878股息進帳首日就全加碼00919！真星華：進度一次推一個月不看盤

快訊

聯合新聞網／ 真星華的存股小天地
真星華分享操作心法，00878股利入帳後直接加碼00919，主力鎖定兩檔高股息ETF，並提醒網友謹防仿冒訊息。中央社
00878股利入帳的第一天，一口氣買光光，全部加碼00919。反正降不了多少成本，乾脆一次推進度，接著一個月不用看盤。

昨晚感謝網友告知有仿冒品出現。

在此說明，我的主要持股是00878、00919，將來會增加0056；衛星持股00924、00757；台積電零股賺點小價差；正隆、山隆華南金的零股領紀念品。

不買其他整張個股。

如果您不小心加了那些號稱是本粉專的訊息或LINE，對方報了0056、00878、00919以外標的者，一律是假的。

當然最好不要加入傳訊，避免不必要的麻煩事。謝謝大家。

◎本文內容已獲 真星華的存股小天地 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00757統一FANG+ 0056元大高股息 00878國泰永續高股息 00924復華美國標普500成長ETF 00919群益台灣精選高息ETF基金

