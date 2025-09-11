台股大盤屢創新高使ETF受惠 0050跟0056規模分別突破7千億和5千億

台股大盤屢屢創新高，也使ETF（指數型股票基金）受惠。尤其是元大投信發行的0050跟0056規模分別破7千億元和5千億元大關，更一舉推升整個投信資產管理規模突破2.6兆元，更加鞏固本土ETF龍頭的地位。

台灣ETF的開山之作--元大台灣50（0050）年初經理費率下調，當時投資人熱烈迴響，如今0050規模破7000億，也成為國內首檔規模跨入「七千億俱樂部」的ETF。對投資人而言，由於0050是國內第一家在費率上跨入7000億級距的ETF，因為規模放大帶來的費率下修，將讓長期持有的投資人更能直接受惠。

高股息代表作元大高股息（0056）則是獲定期定額族群與退休族偏好，在市場高股息投資熱潮推動下，規模一舉突破5000億元大關，來到5004億元。這意味不論是追求指數報酬的長線投資人，或偏好現金股利的投資族群，市場資金的重心皆逐步向ETF集中。

法人分析指出，0050規模突破7000億元，代表追蹤大盤的核心配置已成為投資主流；0056跨越5000億則顯示高股息投資的群眾基礎，而隨著投資人結構逐漸轉向ETF，這場「規模經濟戰」才正要進入新階段。

元大投信整體資產管理規模衝破2兆6000億元，奠定元大投信在台灣資本市場的核心角色，尤其這一波的資產擴張以ETF掛帥，法人解讀，這項數字背後映照的是整體ETF市場規模逼近7兆元的成長趨勢。

據了解，元大投信旗下多檔人氣ETF，也有不少法人投資，因此推升元大投信成為「兆元級投信」的領頭羊。這也突顯台灣資本市場的深度與廣度已大幅提升，ETF已從「輔助型商品」轉變為市場主流。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。