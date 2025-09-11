配息透明新規上路…00878穩健、00919追成長、00961採ROE選股一次看懂！

快訊

聯合新聞網／ 財經雪倫
高股息ETF成焦點，00878主打穩健低波，00919強調高息兼顧成長，00961以ROE篩選並採月配設計，三檔產品定位各異，投資人可依需求靈活配置。圖／本報資料照片
YouTube頻道《投資嗨什麼》近日節目中，財經雪倫以網友來信為引子，指出有投資人因持有美債ETF「配得起越來越少」、整體「領息報酬不理想」，萌生改投高股息ETF的念頭；面對「該不該放棄美債、改買高股息」與「眾多商品如何挑」兩大問題，節目邀請股魚以制度與商品差異剖析投資抉擇。

節目提到，金管會7月公布《ETF收益分配實務指引》，屬既有規範的再釐清。股魚強調「這個是舊規定好嗎」，本次重點在把「規定、樣態、計算週期與範例」寫清楚，提升透明度與一致性。

核心包含三點

一、年化殖利率不能夠超過指數殖利率

二、收益平準金的動用需達一定規模與要件，且在「現金股利＋利息＋資本利得」不足時方可依規動用，仍以各商品公開說明書為準

三、配息來源優先序為「現金股利與利息→資本利得→（符合條件時）收益平準金」

為協助理解，股魚示範以高股息指數的報酬指數與價格指數之差對應「可配年化殖利率」概念，目的在避免不同算法造成不一致，亦防堵市場過度配息或「不發息營造高殖利率」的扭曲。

雪倫總結，此舉有助建立「更透明、更一致」的賽制，降低投資人的疑慮。

在商品選擇上，節目聚焦三檔熱門高股息ETF：

國泰永續高股息（00878）

群益台灣精選高息（00919）

FT臺灣永續高息（00961）

股魚以定位拆解差異：

00878相較同類「帶有一些低波的特性」，屬偏穩健

00919較積極，追息同時透過換股鎖定成長，重視EPS增長

00961則以ROE為成長衡量，結合「高息＋財報品質」選股並採月配，換股時點多落在5月與11～12月以兼顧「抓息、追成長」

針對00961的配息討論，股魚說明首配因「發行至首配累積期較長」而數字醒目，後續配息仍亮眼，關鍵在於「除息前單位成長率曾高達112.95%」，符合收益平準金動用條件，故配息水準能維持吸引力。

另就觀眾對美債ETF「越領越少」的感受，股魚點出主因在匯率：新台幣自33升至約30，帳面折算與配息換匯金額都受影響「這真的不是美債本身的問題」，但若投資人信心已動搖「早點把它處理掉，換成你有信心、能長期持有的資產」，才是長期投資的關鍵。

最後財經雪倫提醒投資前仍須回到自身風險屬性與公開說明書，並再次回到觀眾的原始提問：若單純以領息觀點改投高股息，仍應理解各檔ETF的差異與規則，避免只看短期配息數字而忽略產品本質。

節目也提到00961「除息日期是9月16號」、「最後的買進日期是9月15號」等時點資訊，並呼籲投資人以發行機構公告為準。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

