快訊

峇里島暴雨釀9死！洪水淹城百人避難 一票台旅客哀號：飛機趕不上

說好的輕薄？iPhone Air比iPhone 6厚一截曝數據 官網「正面示人」網狂酸

「台灣臀后」高雄總圖拍情色片 與男主角被依公然猥褻罪嫌送辦

台股動能看旺 鎖定這類強勢高息股ETF的 CP 值高

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

野村投信表示，除持續看好AI成長趨勢，市場對聯準會9月展開降息抱持高度期待，認為資金活水有助推升市場，下一個觀察時點則是9月中旬降息與否決策出籠之後的市場反應，目前台股籌碼面並未失控，台股前景仍非常看好，長線而言不僅有聯準會降息的資金行情，企業導入AI進而提升獲利的表現亦能激勵投資信心。因此，穩健型投資人若擔心市場短期波動，不妨透過野村臺灣趨勢動能高股息ETF（00944）這類強勢高息股ETF，迎接2026~2027年台股長多走勢。

「全球超級央行周」將於9月下旬登場，美、加、日、英、台都將舉行利率決策會議，吸引投資人關注。美國聯準會（Fed）主席鮑爾日前於全球央行年會上釋出「通膨上行風險已經減弱」的言論，被解讀為態度出現鬆動，市場對降息的預期更為濃厚，9月的降息可能性大幅提升且2025全年降息空間加大；資金流動性進一步寬鬆，對台股更是一大利多。近期台股指數頻創新高，AI產業結構性成長趨勢仍為台股中長期主軸。

00944經理人林怡君表示，在AI浪潮持續擴散下，對投資人而言，若兼顧股價動能及在波動市場中展望較佳的抗跌性，不妨關注00944。00944所追蹤的「台灣趨勢動能高股息指數」，獨特之處在於同時結合「股價動能」與「高股息」兩大篩選因子，相較於傳統高股息產品僅著重於股利水準，00944更能挑出具備動能成長趨勢，避免落入「高息卻缺乏動能」的價值陷阱。野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，市面上高股息ETF百花齊放，對投資人而言，如何挑出真正具備長期價值的產品，始終是一大難題。

林怡君提到，以傳統的高股息指數為例，其選股邏輯多聚焦於企業是否能配發穩定股利，較少納入企業未來成長潛力的評估，因而容易落入「高息但缺乏成長」的價值陷阱。相較之下，00944追蹤的「台灣趨勢動能高股息指數」所採用的「股價動能 × 高股息」雙因子策略，讓成分股更能反映產業趨勢與市場資金流向，由於股價動能通常具有一定前瞻

性，能反映市場對企業未來發展的預期，有助篩選出兼具收益與成長潛力的標的，提升整體投資組合的資產品質，不僅有助提升長期報酬潛力，也有效降低投資組合同質化風險。

張繼文步分析成分股，00944展現出強勁的選股力道，精準捕捉「當下與未來」都具動能優勢的企業，加上00944每半年汰弱擇強，有效掌握產業趨勢動能與市場動態，可望提升投資組合防禦力與長線成長潛力。建議不妨聚焦動能高息兼具ETF（如：000944），採取單筆分批或定期定額策略分散價格的風險，有效降低投組波動。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

高股息

延伸閱讀

不只台股刷新高 日韓股市盤中也創歷史高點紀錄

台股頻頻創高⋯關稅預測失準？網酸：恐慌過頭還是被打臉

台股ETF冠亞軍 赴日掛牌

高息型穩健 人氣回籠

相關新聞

配息透明新規上路…00878穩健、00919追成長、00961採ROE選股一次看懂！

YouTube頻道《投資嗨什麼》近日節目中，財經雪倫以網友來信為引子，指出有投資人因持有美債ETF「配得起越來越少」、整體「領息報酬不理想」，萌生改投高股息ETF的念頭；面對「該不該放棄美債、改買高股

0050分割效應+台股創高…定期定額8月爆增5萬人！柴鼠：人氣遠甩006208

國民定期定額8月人氣榜 0050再刷新記錄 根據最新公告的排行，0050定期定額人數單月新增5萬人，將ETF記錄再推高到48.4萬，除了原本的降費分割，大盤和台積電持續創新高也是重要的背景因素。

00982B除息倒數！9/15為最後買進日…現在該搭降息順風車？

上週五(9/5)公布的美國8月非農就業數據遠低於預期，失業率攀升至2021年底以來的新高，市場對美國聯準會（Fed）最快將於本月降息的預期迅速升溫。這也帶動長天期投資等級債券ETF的表現。其中，將於9

AI台積電帶頭衝！00922市值型上車熱、00878穩健派也不缺席

國際半導體展於9/10正式登場，今年以人工智慧（AI）、汽車電子及智慧機器人為核心主題，預計超過1200家企業參展，規模將再創新高，並有望成為推升相關產業鏈成長動能的重要契機。國泰投信指出，隨著半導體

00878今股息發放…存股哥177張本季領息7.08萬：策略從一而終！

9/11什麼日？00878股息發放日，本季我以177張參加除息，領息金額$70,800，存00878已經4年多了，總計領息已近55萬，加上今年最後一季，00878領息總額應該可以突破60萬。 本

辦公室的茶水間真會發財？他跟買這檔ETF「2個月飆漲9成」：不要不信邪

近期股市熱度相當高。一名網友在Dcard分享自身奇妙經歷，透露同事戲稱「想發財就常去茶水間晃晃」。起初不解，後來才知道原來公司與投信研究部門同棟大樓，茶水間常能聽見研究員討論標的。幾個月前最熱門的話題正是「復華中國5G ETF（00877）」，研究員還直呼「今年最強ETF」。原PO半信半疑，隨手買了幾張，沒想到短短兩個月股價狂飆近九成，讓他直呼「早知道就多買幾張」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。