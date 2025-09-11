台股動能看旺 鎖定這類強勢高息股ETF的 CP 值高

野村投信表示，除持續看好AI成長趨勢，市場對聯準會9月展開降息抱持高度期待，認為資金活水有助推升市場，下一個觀察時點則是9月中旬降息與否決策出籠之後的市場反應，目前台股籌碼面並未失控，台股前景仍非常看好，長線而言不僅有聯準會降息的資金行情，企業導入AI進而提升獲利的表現亦能激勵投資信心。因此，穩健型投資人若擔心市場短期波動，不妨透過野村臺灣趨勢動能高股息ETF（00944）這類強勢高息股ETF，迎接2026~2027年台股長多走勢。

「全球超級央行周」將於9月下旬登場，美、加、日、英、台都將舉行利率決策會議，吸引投資人關注。美國聯準會（Fed）主席鮑爾日前於全球央行年會上釋出「通膨上行風險已經減弱」的言論，被解讀為態度出現鬆動，市場對降息的預期更為濃厚，9月的降息可能性大幅提升且2025全年降息空間加大；資金流動性進一步寬鬆，對台股更是一大利多。近期台股指數頻創新高，AI產業結構性成長趨勢仍為台股中長期主軸。

00944經理人林怡君表示，在AI浪潮持續擴散下，對投資人而言，若兼顧股價動能及在波動市場中展望較佳的抗跌性，不妨關注00944。00944所追蹤的「台灣趨勢動能高股息指數」，獨特之處在於同時結合「股價動能」與「高股息」兩大篩選因子，相較於傳統高股息產品僅著重於股利水準，00944更能挑出具備動能成長趨勢，避免落入「高息卻缺乏動能」的價值陷阱。野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，市面上高股息ETF百花齊放，對投資人而言，如何挑出真正具備長期價值的產品，始終是一大難題。

林怡君提到，以傳統的高股息指數為例，其選股邏輯多聚焦於企業是否能配發穩定股利，較少納入企業未來成長潛力的評估，因而容易落入「高息但缺乏成長」的價值陷阱。相較之下，00944追蹤的「台灣趨勢動能高股息指數」所採用的「股價動能 × 高股息」雙因子策略，讓成分股更能反映產業趨勢與市場資金流向，由於股價動能通常具有一定前瞻

性，能反映市場對企業未來發展的預期，有助篩選出兼具收益與成長潛力的標的，提升整體投資組合的資產品質，不僅有助提升長期報酬潛力，也有效降低投資組合同質化風險。

張繼文步分析成分股，00944展現出強勁的選股力道，精準捕捉「當下與未來」都具動能優勢的企業，加上00944每半年汰弱擇強，有效掌握產業趨勢動能與市場動態，可望提升投資組合防禦力與長線成長潛力。建議不妨聚焦動能高息兼具ETF（如：000944），採取單筆分批或定期定額策略分散價格的風險，有效降低投組波動。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。