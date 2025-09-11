四大利多有望助股市續唱高歌 這檔ETF瞄準創新紅利

隨著市場逐漸習慣「川劇變臉」，經濟面、企業面、資金面和政策面的四大利多可望接棒主導市場！瞄準全球經濟新浪潮，且具備創新實力的企業向來是最重要的造浪者，統一投信即將推出的統一全球創新主動式ETF基金（00988A），即以創新為核心，鎖定六大投資主軸，力助投資人站在浪頭上，共享全球經濟創新成長紅利。

觀察重要景氣指標的花旗經濟驚奇指數2025年以來截至8月底的變化，雖然全球經濟指數曾在4月間險些下探至負值，美國經濟指數更在6月間下探至今年低點，一度引發市場悲觀情緒。但在關稅不確定性漸消後，目前兩項指數都穩定處於正值，美國經濟指數更在8月間改寫今年以來新高點，突顯經濟表現超乎市場預期。FactSet最新統計也顯示，美股中超過80%的企業第2季財報優於市場預期，都令股市評價更具想像空間。

美聯準會主席鮑爾近來釋出鴿派訊號，透露有機會再次啟動降息。降息將有助降低融資成本，有益提升企業投資意願；且資金流動性上升，也可望為股市吸引更多買盤挹注。更為關鍵的是，各國政府大力推動AI創新發展，川普所簽署的「AI行動計畫」便宣示將放寬監管，並投入政府資金支持相關AI基礎建設所需，勢必也將掀起新一波投資機會。

統一投信指出，除了開創新利基的事業體外，具備技術與市場護城河的產業龍頭亦扮演推動創新的重要造浪者之一，如AI晶片領導者輝達(NVIDIA)、以AI數據分析服務聞名的帕蘭泰爾(Palantir)，與雲端巨擘微軟(Microsoft)等，都積極投入資本支出推動創新，成功把營收和股價表現推上新高峰。即將於10月15至17日募集繳款的00988A，便是採取「霸主」與「新星」的雙引擎配置，布局六大投資主軸，一口氣涵蓋AI基建供應鏈、硬實力、軟實力、資源、金融和消費領域等。

值得注意的是，00988A初擬區域配置以美國為首，並納入今年以來表現不俗的歐股，及掌握供應鏈命脈的亞太地區，以全面吸納創新成長紅利。00988A每股發行價為新台幣10元，IPO入手價每張1萬元，並設有年配息機制，保管銀行為元大銀行。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。