台積電再加碼金融債 這檔 ETF 近日受青睞量增

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

美國8月非農就業報告遠低於市場預期，新增就業人數僅2.2萬人，大幅落後預估值的7.5萬人，顯示企業徵才趨於保守，景氣動能轉弱，失業率也從4.2%升至4.3%，創下2021年10月以來新高，截至9/9，美國10年期公債殖利率下跌至4.04%，為4月以來最低水準，市場對聯準會（Fed）降息預期迅速升溫。

國泰投信指出，隨著景氣降溫，可高度預期聯準會最快下周就會再啟動降息循環，債券資產具備防禦與資本利得潛力，建議投資人現階段可聚焦優質金融債，掌握投資契機。國泰10Y+金融債（00933B）已發布最新配息資訊公告，除息日為9月16日，最後申購日為9月15日，9月3至9日成交量優於其他金融債ETF，日均量高達1.1萬多張。

00933B基金經理人游日傑表示，美國就業市場降溫將牽動消費力道，第4季景氣恐進一步放緩，預期聯準會將重啟降息，根據FedWatch數據顯示，9月降息1碼機率高達89.4%、降息2碼的機率為10.6%，全年降息3碼的機率也達到七成，對景氣形成下檔支撐，有利債券資產表現，特別是長天期公債對利率變化高度敏感，潛藏資本利得空間，而投資等級債券尤其金融公司債因較高的信用評級，有類公債特性，若景氣陷入衰退也具備相當程度防禦性，吸引追求固定收益、較低風險取向的投資者。

游日傑指出，雖近期美國公債殖利率走勢震盪，但整體趨勢偏向下行，第3季來債市資金持續回流，國內投資人對長天期債券的接受度明顯提升，資金淨流入最多的前三大債種分別為投資等級債、長天期美債、金融債。另觀察法人資金流向，依然以高品質債券如金融債作為資產配置的重要標的，包括台積電（2330）、美國總統川普的投資組合中，皆涵蓋美國銀行、花旗集團、摩根士丹利、摩根大通、富國銀行、高盛集團等金融公司債。根據公開資訊觀測站資料，台積電截至9月8日再購入約1.215億美元的金融債。

游日傑說明，金融債具備多重優勢，首先，美國銀行業資本充足，體質穩健，具備良好抗風險能力。其次，川普政府傾向放寬銀行監管法規，擬下調全球系統重要性銀行（GSIB）附加資本與補充槓桿率（SLR）要求，預期將減少銀行資本占用，激勵銀行資產表現。

此外，受惠於通膨改善與Fed政策轉向，過去兩年整體信用利差呈現收斂走勢，金融債表現優於整體債市。對於一般投資人而言，直投債門檻較高且流動性較低，建議可透過ETF如00933B布局多檔優質金融債，效法法人投資組合。

