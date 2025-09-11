快訊

降息在即、資金湧入債市 中天期標的 CP 值勝出

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
各天期投資級債長期年化報酬。資料來源：Bloomberg
美國總體經濟數據低於預期，使市場對9月的降息預期由原本的降息一碼，出現降息兩碼的討論空間，隨著市場升高美國聯準會9月降息預期，資金湧入債市態勢益發明顯。進一步分析債市，相較於信用評等最高的公債，BBB級債券因擁有相對高的票面利率，投資吸引力浮現；另外，中短天期債券由於存續期間較短、承受的利率波動風險相對低，值得投資人留意。9月9日開始募集的凱基雙核收息債股平衡ETF（00981T）結合BBB級及中天期債的投資策略，還搭配3成的台股部位，成為投資人掌握債市降息行情的升級版選擇。

美國公布最新非農就業人口數據，8月非農就業人口遠低於預期，失業率則與預期一致；8月採購經理人指數略低於預期，雖仍高於50榮枯線水準，但下降趨勢顯示美國經濟正溫和放緩，也因此出現降息兩碼之可能的聲音。受惠降息預期，8月以來債市流入資金維持高水位，投資人目光持續鎖定債券標的，凱基投信於9日開始募集的平衡00981T在債券部位鎖定中天期BBB級債，運用報酬風險優化策略，進一步為投資人創造收益優勢。

回測存續期間7-10年、10-15年及15年以上債券，可發現10-15年存續期間的中天期債券在報酬風險比的表現上，以1.13領先中短天期債券的0.97及長天期債券的0.63，表示投資人在相同的風險下，可獲取更多報酬、追求更佳的投資效率；而在年化波動度方面，存續期間10-15年間的中天期債券則大幅低於存續期間15年以上的長天期債券，甚至只些微遜色於7-10年中短天期債券的表現，展現波動相對可控韌性。

綜觀不同天期債券的年化報酬，中天期債券以8.9%居冠，展現出波動度相對可控、長期報酬表現具競爭的特性，且為存續期間「適中」投資標的。另外，平衡00981T債券部位配置的全球BBB級債券也以相對其他投資級債券標的高的票息率成為貢獻收益的重要火種，在中天期與BBB級雙重策略的助攻下，使其在資金爭相湧入債市的態勢中，有望成為炙手可熱的新選擇。

除了以七成債券部位作為收益配置，平衡00981T也以三成的台股25強點燃雙引擎動能，結合債券收益優勢及台股成長動能，助攻投資人在降息環境中，控制利率波動風險的同時，亦掌握收益與成長機會。在諸多利好因子挹注下，資金面延續對債市的正面解讀，降息循環重啟前夕，凱基投信於本月9日至15日啟動募集的平衡00981T，陪伴投資人在市場波動未歇之際，做好追求收益準備。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

配息透明新規上路…00878穩健、00919追成長、00961採ROE選股一次看懂！

YouTube頻道《投資嗨什麼》近日節目中，財經雪倫以網友來信為引子，指出有投資人因持有美債ETF「配得起越來越少」、整體「領息報酬不理想」，萌生改投高股息ETF的念頭；面對「該不該放棄美債、改買高股

0050分割效應+台股創高…定期定額8月爆增5萬人！柴鼠：人氣遠甩006208

國民定期定額8月人氣榜 0050再刷新記錄 根據最新公告的排行，0050定期定額人數單月新增5萬人，將ETF記錄再推高到48.4萬，除了原本的降費分割，大盤和台積電持續創新高也是重要的背景因素。

00982B除息倒數！9/15為最後買進日…現在該搭降息順風車？

上週五(9/5)公布的美國8月非農就業數據遠低於預期，失業率攀升至2021年底以來的新高，市場對美國聯準會（Fed）最快將於本月降息的預期迅速升溫。這也帶動長天期投資等級債券ETF的表現。其中，將於9

AI台積電帶頭衝！00922市值型上車熱、00878穩健派也不缺席

國際半導體展於9/10正式登場，今年以人工智慧（AI）、汽車電子及智慧機器人為核心主題，預計超過1200家企業參展，規模將再創新高，並有望成為推升相關產業鏈成長動能的重要契機。國泰投信指出，隨著半導體

00878今股息發放…存股哥177張本季領息7.08萬：策略從一而終！

9/11什麼日？00878股息發放日，本季我以177張參加除息，領息金額$70,800，存00878已經4年多了，總計領息已近55萬，加上今年最後一季，00878領息總額應該可以突破60萬。 本

辦公室的茶水間真會發財？他跟買這檔ETF「2個月飆漲9成」：不要不信邪

近期股市熱度相當高。一名網友在Dcard分享自身奇妙經歷，透露同事戲稱「想發財就常去茶水間晃晃」。起初不解，後來才知道原來公司與投信研究部門同棟大樓，茶水間常能聽見研究員討論標的。幾個月前最熱門的話題正是「復華中國5G ETF（00877）」，研究員還直呼「今年最強ETF」。原PO半信半疑，隨手買了幾張，沒想到短短兩個月股價狂飆近九成，讓他直呼「早知道就多買幾張」。

