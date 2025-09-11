降息在即、資金湧入債市 中天期標的 CP 值勝出

美國總體經濟數據低於預期，使市場對9月的降息預期由原本的降息一碼，出現降息兩碼的討論空間，隨著市場升高美國聯準會9月降息預期，資金湧入債市態勢益發明顯。進一步分析債市，相較於信用評等最高的公債，BBB級債券因擁有相對高的票面利率，投資吸引力浮現；另外，中短天期債券由於存續期間較短、承受的利率波動風險相對低，值得投資人留意。9月9日開始募集的凱基雙核收息債股平衡ETF（00981T）結合BBB級及中天期債的投資策略，還搭配3成的台股部位，成為投資人掌握債市降息行情的升級版選擇。

美國公布最新非農就業人口數據，8月非農就業人口遠低於預期，失業率則與預期一致；8月採購經理人指數略低於預期，雖仍高於50榮枯線水準，但下降趨勢顯示美國經濟正溫和放緩，也因此出現降息兩碼之可能的聲音。受惠降息預期，8月以來債市流入資金維持高水位，投資人目光持續鎖定債券標的，凱基投信於9日開始募集的平衡00981T在債券部位鎖定中天期BBB級債，運用報酬風險優化策略，進一步為投資人創造收益優勢。

回測存續期間7-10年、10-15年及15年以上債券，可發現10-15年存續期間的中天期債券在報酬風險比的表現上，以1.13領先中短天期債券的0.97及長天期債券的0.63，表示投資人在相同的風險下，可獲取更多報酬、追求更佳的投資效率；而在年化波動度方面，存續期間10-15年間的中天期債券則大幅低於存續期間15年以上的長天期債券，甚至只些微遜色於7-10年中短天期債券的表現，展現波動相對可控韌性。

綜觀不同天期債券的年化報酬，中天期債券以8.9%居冠，展現出波動度相對可控、長期報酬表現具競爭的特性，且為存續期間「適中」投資標的。另外，平衡00981T債券部位配置的全球BBB級債券也以相對其他投資級債券標的高的票息率成為貢獻收益的重要火種，在中天期與BBB級雙重策略的助攻下，使其在資金爭相湧入債市的態勢中，有望成為炙手可熱的新選擇。

除了以七成債券部位作為收益配置，平衡00981T也以三成的台股25強點燃雙引擎動能，結合債券收益優勢及台股成長動能，助攻投資人在降息環境中，控制利率波動風險的同時，亦掌握收益與成長機會。在諸多利好因子挹注下，資金面延續對債市的正面解讀，降息循環重啟前夕，凱基投信於本月9日至15日啟動募集的平衡00981T，陪伴投資人在市場波動未歇之際，做好追求收益準備。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。