投資美股 ETF 不必撒大網 聚焦50大龍頭股才是關鍵門票

投資美股如同投資台股，龍頭股才是核心。統計顯示，標普500市值50大企業憑藉強勁獲利與創新實力，不僅長期績效亮眼，報酬表現也優於大盤。貝萊德投信表示，長期投資美股，除了分散布局，鎖定市值與獲利兼具的龍頭股更是關鍵策略。

美股龍頭長期表現超車大盤！根據統計，貝萊德iShares安碩標普500卓越50（009813）追蹤標普500卓越50指數，聚焦美股市值50大企業，近三年、五年、十年年化報酬率分別達21%、17.8%、15.9%，全面領先標普500指數同期的17.1%、15.9%、13.7%。即使納入風險調整後的報酬表現，009813所追蹤的指數仍勝過大盤，凸顯集中投資龍頭企業能創造較佳的報酬機會。

009813經理人楊貽甯分析，其關鍵在於「市值集中效應」，目前標普500市值50大企業合計市值占比，已從2014年的38%攀升至2024年的近六成，顯示資金愈發集中於具競爭優勢的巨型企業。

楊貽甯表示，這些龍頭企業在獲利能力、營業利潤率與現金流等財務指標上，明顯優於標普其餘的450檔成分股，未來成長潛力更具想像空間。009813的成分股納入這些具代表性的龍頭企業，包括蘋果（Apple）、輝達（Nvidia）、微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）等，無論在產業地位或市值規模，皆是美股的中流砥柱。

楊貽甯進一步指出，標普50大與大盤的相關係數高達97%，當美股走升時，這些指標型龍頭往往能同步受惠、表現亮眼。換言之，009813等於以一檔ETF緊扣美股整體行情脈動，是投資美股的核心配置利器。更重要的是，009813成分股橫跨AI、雲端運算、醫療健康與消費科技等關鍵產業，不僅展現強勁成長動能，也兼顧基本面優勢，讓投資人能同時掌握市場趨勢與核心價值。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。