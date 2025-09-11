0050分割效應+台股創高…定期定額8月爆增5萬人！柴鼠：人氣遠甩006208

國民定期定額8月人氣榜 0050再刷新記錄

根據最新公告的排行，0050定期定額人數單月新增5萬人，將ETF記錄再推高到48.4萬，除了原本的降費分割，大盤和台積電持續創新高也是重要的背景因素。

同樣追台灣50指數的006208，費用在調降之後也幾乎打成平手，只有百萬分之幾的差異，但是8月新增卻不到1千人（7月還月減），可以說是一面倒向0050，這顯示透過分割機制把股價門檻調低，對吸引人氣還是有一定的作用，也更凸顯006208在失去費用光環與價位優勢之後面臨的困境。

反而是最近降息連連的高股息紛紛出現月減，加上7-8月績效開始掉到到後段，最後可能還是動搖了一部分長投族的信心，開始轉向價位更親民的0050。不過還是要再次提醒「低價位不代表低基期」，低價要買整張更容易入手沒有錯，但也更容易產生低價更有上漲空間的基期幻覺。

不要忘記被動型ETF必須追蹤指數，不管是1張200元、4張50元或是10張20元，總價值完全相同，當指數下跌5％時，不考慮追蹤誤差和折溢價等問題，總損失都將是10元，並不會因為低價的損失就比較少。

在大盤指數破2萬5、成交量放大、市場情緒異常樂觀的時候，反而更要提高風險意識。尤其最近黃金也即將挑戰3700美元的新高價位，風險屬性和避險屬性同步大漲，又在農曆七月，更透露一股說不出來的詭異。

但也許是我們想太多了，總之，還是注意風險！

◎本文內容已獲 柴鼠兄弟 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。