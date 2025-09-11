快訊

Joeman搶先開箱iPhone Air！手感舒適、金屬邊框亮眼 果粉：想買了

普發現金最快10月就能領！ 發放方式、領取資格一次看

脖子粗細也能預知健康狀況 專家告訴你多少公分已透露疾病警訊

0050分割效應+台股創高…定期定額8月爆增5萬人！柴鼠：人氣遠甩006208

聯合新聞網／ 柴鼠兄弟
0050定期定額人數8月新增5萬，累計達48.4萬人，再創歷史新高。柴鼠兄弟提醒，低價位不代表低基期，追蹤指數的ETF同樣承受市場風險，投資人仍需留意大盤過熱與風險意識。中央社
0050定期定額人數8月新增5萬，累計達48.4萬人，再創歷史新高。柴鼠兄弟提醒，低價位不代表低基期，追蹤指數的ETF同樣承受市場風險，投資人仍需留意大盤過熱與風險意識。中央社

國民定期定額8月人氣榜 0050再刷新記錄

根據最新公告的排行，0050定期定額人數單月新增5萬人，將ETF記錄再推高到48.4萬，除了原本的降費分割，大盤和台積電持續創新高也是重要的背景因素。

同樣追台灣50指數的006208，費用在調降之後也幾乎打成平手，只有百萬分之幾的差異，但是8月新增卻不到1千人（7月還月減），可以說是一面倒向0050，這顯示透過分割機制把股價門檻調低，對吸引人氣還是有一定的作用，也更凸顯006208在失去費用光環與價位優勢之後面臨的困境。

反而是最近降息連連的高股息紛紛出現月減，加上7-8月績效開始掉到到後段，最後可能還是動搖了一部分長投族的信心，開始轉向價位更親民的0050。不過還是要再次提醒「低價位不代表低基期」，低價要買整張更容易入手沒有錯，但也更容易產生低價更有上漲空間的基期幻覺。

不要忘記被動型ETF必須追蹤指數，不管是1張200元、4張50元或是10張20元，總價值完全相同，當指數下跌5％時，不考慮追蹤誤差和折溢價等問題，總損失都將是10元，並不會因為低價的損失就比較少。

在大盤指數破2萬5、成交量放大、市場情緒異常樂觀的時候，反而更要提高風險意識。尤其最近黃金也即將挑戰3700美元的新高價位，風險屬性和避險屬性同步大漲，又在農曆七月，更透露一股說不出來的詭異。

但也許是我們想太多了，總之，還是注意風險！

◎本文內容已獲 柴鼠兄弟 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

市值型 定期定額 006208富邦台50 0050元大台灣50

延伸閱讀

辦公室的茶水間真會發財？他跟買這檔ETF「2個月飆漲9成」：不要不信邪

00878今股息發放…存股哥177張本季領息7.08萬：策略從一而終！

星宇航空（2646）回巔峰無望？網悲觀：股性冷、量少難攻「除非有亮眼財報」

人人買股票？高鐵乘客全在看盤 網憂是「過熱」警訊

相關新聞

0050分割效應+台股創高…定期定額8月爆增5萬人！柴鼠：人氣遠甩006208

國民定期定額8月人氣榜 0050再刷新記錄 根據最新公告的排行，0050定期定額人數單月新增5萬人，將ETF記錄再推高到48.4萬，除了原本的降費分割，大盤和台積電持續創新高也是重要的背景因素。

00982B除息倒數！9/15為最後買進日…現在該搭降息順風車？

上週五(9/5)公布的美國8月非農就業數據遠低於預期，失業率攀升至2021年底以來的新高，市場對美國聯準會（Fed）最快將於本月降息的預期迅速升溫。這也帶動長天期投資等級債券ETF的表現。其中，將於9

AI台積電帶頭衝！00922市值型上車熱、00878穩健派也不缺席

國際半導體展於9/10正式登場，今年以人工智慧（AI）、汽車電子及智慧機器人為核心主題，預計超過1200家企業參展，規模將再創新高，並有望成為推升相關產業鏈成長動能的重要契機。國泰投信指出，隨著半導體

00878今股息發放…存股哥177張本季領息7.08萬：策略從一而終！

9/11什麼日？00878股息發放日，本季我以177張參加除息，領息金額$70,800，存00878已經4年多了，總計領息已近55萬，加上今年最後一季，00878領息總額應該可以突破60萬。 本

辦公室的茶水間真會發財？他跟買這檔ETF「2個月飆漲9成」：不要不信邪

近期股市熱度相當高。一名網友在Dcard分享自身奇妙經歷，透露同事戲稱「想發財就常去茶水間晃晃」。起初不解，後來才知道原來公司與投信研究部門同棟大樓，茶水間常能聽見研究員討論標的。幾個月前最熱門的話題正是「復華中國5G ETF（00877）」，研究員還直呼「今年最強ETF」。原PO半信半疑，隨手買了幾張，沒想到短短兩個月股價狂飆近九成，讓他直呼「早知道就多買幾張」。

ETF規模攀峰挑戰7兆元 17檔寫新紀錄、0050突破7,000億元

台股飛越25,000點整數大關，再加上ETF新兵吸金力驚人，推升台灣ETF規模再創新高。統計至昨（10）日，整體ETF規...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。