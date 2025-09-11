00982B除息倒數！9/15為最後買進日…現在該搭降息順風車？
上週五(9/5)公布的美國8月非農就業數據遠低於預期，失業率攀升至2021年底以來的新高，市場對美國聯準會（Fed）最快將於本月降息的預期迅速升溫。這也帶動長天期投資等級債券ETF的表現。其中，將於9月16日除息的 FT投資級債20+（00982B） 表現尤為亮眼，投資人若想參與本次配息，最晚須在9月15日前買進。
根據美國勞工統計局的最新報告顯示，8月非農就業人數僅增加2.2萬人，而失業率則升至4.3%。值得留意的是，先前公布的6月份就業數據被下修為負成長1.3萬人，創下疫情以來首次單月就業人數減少的紀錄，且近三個月平均新增就業人數不到3萬人，顯示就業市場的放緩趨勢明確。
這也加深外界對於聯準會在9月16至17日的利率會議上採取行動的預期，根據芝商所（CME）的FedWatch工具，市場預期9月降息1碼的機率已攀升至89%，甚至降息2碼的機率也從無到有，上升至11%，因此近期美國公債價格全面上揚，尤其對利率變動最敏感的30年期長天期美債價格，更大漲1.49%。
回顧聯準會主席鮑爾在傑克森霍爾（Jackson Hole）年會釋出鴿派訊號後，市場降息預期持續發酵，雖然數據顯示，當前總體經濟狀況尚未達到衰退程度，但信用評級優良的投資級公司債，相較於美國公債，更受市場青睞。
由於長天期投資級債券對利率下跌的敏感度更高，因此未來當確定降息後，可望帶來資本利得，如00982B在9月8日雖有美元升值帶來匯損的負面影響，但是來自利率下跌的強勁正報酬，帶動當日價格一度大漲1.02%。
|證券代號
|ETF簡稱
|2025/9/9漲跌幅
|2025/9/9收盤價
|2025/9/5收盤價
|00982B
|FT 投資級債20+
|0.3%
|9.89
|9.76
|00937B
|群益ESG投等債20+
|0.02%
|14.81
|14.78
|00720B
|元大投資級公司債
|0.27%
|33.22
|32.94
|00725B
|國泰投資級公司債
|0.14%
|35.17
|34.94
|00933B
|國泰10Y+金融債
|0.06%
|16.02
|15.96
|00756B
|群益投等新興公債
|0.00%
|30.97
|30.78
|00679B
|元大美債20年
|0.79%
|26.74
|26.32
|00719B
|元大美債1-3
|-0.53%
|30.03
|30.25
|00860B
|群益1-5Y投資級債
|-0.08%
|37.04
|37.2
|00945B
|凱基美國非投等債
|-0.57%
|14.05
|14.15
|00953B
|群益優選非投等債
|-0.63%
|9.43
|9.51
資料來源：CMoney；資料時間：9/9
00982預計將配發0.048元，以9月9日收盤價9.89元計算，單次配息率約0.49%，年化配息率達5.84%，另外，從上次(8/18)除息至今，價格更已上漲3.05%，展現強勁動能。
美國長天期公債殖利率目前處於20年來的相對高點，在聯準會利率政策態度轉向鴿派後，再加上美國就業市場數據表現放緩，將為債券投資增添新機會。對於追求資產穩定、風險分散與穩定現金流的投資人而言，00982B將可望有資本利得與利息收入的潛力，投資人可把握9月15日最後買進日的機會，在除息前建立核心部位，迎接降息週期的市場契機。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言