00982B除息倒數！9/15為最後買進日…現在該搭降息順風車？

上週五(9/5)公布的美國8月非農就業數據遠低於預期，失業率攀升至2021年底以來的新高，市場對美國聯準會（Fed）最快將於本月降息的預期迅速升溫。這也帶動長天期投資等級債券ETF的表現。其中，將於9月16日除息的 FT投資級債20+（00982B） 表現尤為亮眼，投資人若想參與本次配息，最晚須在9月15日前買進。

根據美國勞工統計局的最新報告顯示，8月非農就業人數僅增加2.2萬人，而失業率則升至4.3%。值得留意的是，先前公布的6月份就業數據被下修為負成長1.3萬人，創下疫情以來首次單月就業人數減少的紀錄，且近三個月平均新增就業人數不到3萬人，顯示就業市場的放緩趨勢明確。

這也加深外界對於聯準會在9月16至17日的利率會議上採取行動的預期，根據芝商所（CME）的FedWatch工具，市場預期9月降息1碼的機率已攀升至89%，甚至降息2碼的機率也從無到有，上升至11%，因此近期美國公債價格全面上揚，尤其對利率變動最敏感的30年期長天期美債價格，更大漲1.49%。

回顧聯準會主席鮑爾在傑克森霍爾（Jackson Hole）年會釋出鴿派訊號後，市場降息預期持續發酵，雖然數據顯示，當前總體經濟狀況尚未達到衰退程度，但信用評級優良的投資級公司債，相較於美國公債，更受市場青睞。

由於長天期投資級債券對利率下跌的敏感度更高，因此未來當確定降息後，可望帶來資本利得，如00982B在9月8日雖有美元升值帶來匯損的負面影響，但是來自利率下跌的強勁正報酬，帶動當日價格一度大漲1.02%。

證券代號 ETF簡稱 2025/9/9漲跌幅 2025/9/9收盤價 2025/9/5收盤價 00982B FT 投資級債20+ 0.3% 9.89 9.76 00937B 群益ESG投等債20+ 0.02% 14.81 14.78 00720B 元大投資級公司債 0.27% 33.22 32.94 00725B 國泰投資級公司債 0.14% 35.17 34.94 00933B 國泰10Y+金融債 0.06% 16.02 15.96 00756B 群益投等新興公債 0.00% 30.97 30.78 00679B 元大美債20年 0.79% 26.74 26.32 00719B 元大美債1-3 -0.53% 30.03 30.25 00860B 群益1-5Y投資級債 -0.08% 37.04 37.2 00945B 凱基美國非投等債 -0.57% 14.05 14.15 00953B 群益優選非投等債 -0.63% 9.43 9.51

資料來源：CMoney；資料時間：9/9

00982預計將配發0.048元，以9月9日收盤價9.89元計算，單次配息率約0.49%，年化配息率達5.84%，另外，從上次(8/18)除息至今，價格更已上漲3.05%，展現強勁動能。

美國長天期公債殖利率目前處於20年來的相對高點，在聯準會利率政策態度轉向鴿派後，再加上美國就業市場數據表現放緩，將為債券投資增添新機會。對於追求資產穩定、風險分散與穩定現金流的投資人而言，00982B將可望有資本利得與利息收入的潛力，投資人可把握9月15日最後買進日的機會，在除息前建立核心部位，迎接降息週期的市場契機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。