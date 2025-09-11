5.4萬人被錢香醒！00982A 年化8%配息今入帳 平均每人4,362元入袋

首檔主動式ETF股利發放來了！主動群益台灣強棒ETF（00982A）9月11日發放股利，預估配發總金額2.36億元，統計至8月15日最後買進日前有54,298位投資人可望同步受惠，平均每人可收到4,362元，開心幫自己加薪。市場法人表示，00982A年化配息率超過8%，成立以來績效長紅，股價持續創新高，統計含息報酬已逾三成，也讓5.4萬位投資人息利雙收最有感。

ETF理財達人表示，投資人在領到股利後，除了犒賞自己外，也可將股利再投入，現階段年化配息率能配8%以上的台股ETF為數不多，00982A主動式ETF在操作上能因應局勢靈活操作持股，隨著大盤創新高，00982A今年來含息績效也上漲逾30%，更彰顯出配息、績效都不錯息利雙收的主動優勢，值得投資人多關注。

台股ETF投資主題多樣化，台股高息ETF有息收保護，適合作為穩健投資以及逢低分批布局的好投資工具，而主動式ETF選股可視市場變動操作靈活優勢提前佈局相關概念股，建議投資人可多利用台股主動式ETF介入台股。

00982A經理人陳沅易指出，台股後市來看，應著重企業長期競爭優勢的重點，加上對台股科技產業長期保持成長的樂觀態度，在AI逐漸取代消費電子產品成為未來趨勢下，台灣最重要的半導體與硬體相關概念股皆可望迎來新一波的週期成長。選股重勢良好配置可望增加投資效益。

選股策略上，可留意長線趨勢，把握AI產業優質企業及衍生機器人、通訊、消費電子產業，適度配置低基期/高殖利率傳統企業。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。