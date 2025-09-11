00985B 今日掛牌 下半年最吸金 ETF

快訊

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導

2025下半年最吸金ETF-群益ESG投等債0-5（00985B）11日掛牌，募集約80億元，是盤面上第301檔ETF，也是今年第27檔新成立的ETF，更是目前市面少見的短天期投資等級債ETF，最新淨值為9.9元。

群益ESG投等債0-5自9月成立，追蹤ICE ESG 0-5年期BBB級成熟市場大型美元公司債指數，屬於債券指數股票型ETF，保管銀行為第一商業銀行，採月月配息，按目前規模經理費為0.25%、保管費為0.06％

群益ESG投等債0-5目前投資組合的殖利率約4.73%、平均票息率約6.17%、存續期間約2.66年、到期年限為3.27年。

群益ESG投等債0-5經理人謝明志表示，對於債券投資人來說，利率環境的變化是存債過程中最為挑戰的地方，不過，短天期債的優勢正好在於其存續期間短，意味著對利率的敏感度也較低，為既想掌握收益來源，又不想承擔過大債券價格波動風險的投資人可優先選擇的標的。

謝明志進一步指出，聯準會（Fed）9月重啟降息的呼聲雖高，但後續的降息節奏與強度仍難以掌握，因此利率市場走勢難以掌控，短天期債低波與收益兼得的特質可望續獲資金青睞。

其中，聚焦成熟市場的ESG BBB級短天期公司債不僅流動性佳，在收益水準上領先一般投等債，且重視ESG經營的發債企業在營運與長期獲利上相對穩健，可說是取得收益與利率風險的較佳平衡點，相關短天期債ETF是投資人可多加善用的理財工具。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

