AI台積電帶頭衝！00922市值型上車熱、00878穩健派也不缺席

聯合新聞網／ 綜合報導
國際半導體展登場，AI與車用電子成焦點。法人點名市值型00922與高股息00878，前者鎖定台灣領袖企業、貼近大盤配置，後者則兼顧金融防禦與穩定收益，成為投資人布局台股兩大熱門選擇。中央社
國際半導體展於9/10正式登場，今年以人工智慧（AI）、汽車電子及智慧機器人為核心主題，預計超過1200家企業參展，規模將再創新高，並有望成為推升相關產業鏈成長動能的重要契機。國泰投信指出，隨著半導體及AI應用持續擴張，投資人可透過布局相關ETF掌握趨勢，若偏好市值型標的，可留意國泰台灣領袖50（00922），廣納台灣具代表性的各產業領袖企業，能參與企業長期成長紅利，並且每半年配息2次；而偏好金融類股權重較高的投資人，則可配置國泰永續高股息（00878），具每季配息機制，能發揮防禦效果，兼顧收益與風險控管。

00922基金經理人蘇鼎宇指出，00922追蹤MSCI台灣領袖50精選指數，鎖定市值大、流動性佳之50檔領袖級台股企業，能掌握台灣產業核心競爭力，成分股涵蓋半導體、金融、電腦周邊設備關鍵領域，產業分布多元，權重分別為48.69%、13.56%、9.67%，有助於分散風險，截至9/5，第一大成份股台積電占比約38.41%，不多也不少，剛好貼近大盤權重、鴻海5.75%、聯發科4.93%，皆是外資的「愛買名單」，買進00922不僅具備成長潛力，也能成為參與國際資金流入台股的重要投資工具。

00878基金經理人游日傑提到，00878則是結合ESG及高息股，是全台首檔季配有收益平準金的標的，適合追求長期收益的族群，長期穩坐受益人冠軍寶座，基金規模超過4436億，00878的定期定額戶數也是坐穩亞軍；跟00922不同之處在於，00878雖然也包含半導體及電子類股，但拉高金融類股比重，約有近3成，能作為資產防護傘，在市場震盪時發揮緩衝效果。

累積退休金有很多方式，包含勞退勞保，國泰投信ETF研究團隊建議，投資人也應規劃自身的財務計畫，原型國內股票ETF最新受益人已超過1104萬人，顯見ETF已經在多數民眾的理財規劃中扮演重要角色，好好理財讓自己的退休生活如虎添翼。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00878國泰永續高股息 00922國泰台灣領袖50ETF基金

