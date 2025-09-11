00878今股息發放…存股哥177張本季領息7.08萬：策略從一而終！

快訊

槓桿存股哥
存股哥持續加碼00878，本季領息7萬多元，4年多累積股息已近55萬，總持股數增至180張。隨大盤創高，總值逼近千萬里程碑，展現「長期持有＋股息再投入」的威力。中央社
9/11什麼日？00878股息發放日，本季我以177張參加除息，領息金額$70,800，存00878已經4年多了，總計領息已近55萬，加上今年最後一季，00878領息總額應該可以突破60萬。

本季持續股息再投入，買進3張00878，累積張數來到180張，一直提倡一個觀念，配息下降沒關係，那提升自己的張數也可以達到同樣甚至超過以往配息金額的效果，畢竟本大利小利不小，數大便是美。

隨著大盤指數近日不斷上漲，我的總值也在一個多月內增加超過100萬，目前個人總值991萬，下個禮拜還有第一金配股待入帳，應該滿有機會在本月就達成千萬總值的小小里程碑。

這也是持續累積張數的好處之一，只要一點點的漲幅，總值提升就會相當有感，我的主力部位都在高股息佔比達75%，目前雖然沒有到大暴漲的程度，但總值提升速度還是相當明顯。

我的策略從一而終，長期持有、股息再投入、穩定開槓桿，不斷累積張數，打造源源不絕的股息現金流，隨著時間過去，我的總值也只會不斷提升，有第一個千萬就會有第二個千萬。

