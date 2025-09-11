高含「積」量ETF 紅通通
台積電（2330）昨（10）日收1,225元新天價，盤後鉅額交易最高成交價更高達1,276.09元，透露出多頭行情可望續行的可能性，激勵高含「積」量ETF跟著吃香喝辣。含「積」前十大ETF昨天普遍漲幅打敗大盤，又以富邦科技、富邦台50漲幅逾2%最亮眼。
統計至10日，在主被動台股原型ETF中，共計有36檔持有台積電，平均權重占比為31.3%，其中，前十大都在33%以上，最高的是有「小台積電」之稱的富邦科技，占比67.8%，其次為台灣50雙胞胎的富邦台50達58.9%、元大台灣50達58.8%。
至於「含積量」第四至十名依序為富邦摩台53.9%、元大MSCI台灣53.8%、富邦公司治理53.3%、元大電子51.3%、國泰台灣領袖50的38.7%、永豐臺灣加權37.1%、凱基優選30的33.5%。
此外，台股與美股表現激昂，尤其台股連三天創高，共有13檔ETF同步連三天改寫新高價，包含富邦科技、元大電子、富邦摩台、元大MSCI台灣、元大全球AI、永豐智能車供應鏈、野村臺灣新科技50、凱基台灣AI50、台新AI優息動能、保德信市值動能50、主動野村臺灣優選、主動安聯台灣高息以及主動野村台灣50。元大全球AI是唯一一檔海外標的，其餘全數都是投資台股。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
