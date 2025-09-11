ETF規模攀峰挑戰7兆元 17檔寫新紀錄、0050突破7,000億元

台股飛越25,000點整數大關，再加上ETF新兵吸金力驚人，推升台灣ETF規模再創新高。統計至昨（10）日，整體ETF規模已達6.94兆元，改寫歷史新高，劍指7兆元大關；老牌元大台灣50（0050）規模突破7,000億元，為台灣首檔規模「7字頭」ETF。

ETF規模改寫新高主要功臣為台股ETF，統計至昨日，台股ETF繼9日寫下3.41兆元最佳紀錄後，昨日隨台股大漲，進一步擴增至3.45兆元，連兩日改寫歷史新紀錄。

規模創新高的前十大ETF

昨天規模創新高ETF有17檔，其中，前十大規模都在百億元之上，更有五檔是千億元等級，依序為元大台灣50達7,033億元、元大高股息5,031億元、國泰永續高股息4,519億元、群益台灣精選高息4,210億元、富邦台50的2,533億元、國泰台灣科技龍頭684億元、富邦公司治理338億元、元大臺灣ESG永續230億元、主動統一台股增長219億元、主動群益台灣強棒171億元。

元大台灣50因台積電領漲帶動、單日獲逾百億申購資金，規模推升至7,033億元。而其規模突破7,000億元後，經理費率再下降至低於0.1014%，為台股ETF最低；若規模可突破7,500億元，將進一步降至低於0.1%。

另根據統計，國人持有金額最高的境外基金-安聯收益成長基金，今年7月底時，國人持有金額7,327億元，元大台灣50有機會超越，成為國內規模最大一檔基金。

主動統一台股增長、主動群益台灣強棒規模也在本波快速成長，主動統一台股增長經理人陳釧瑤表示，目前投資重點仍在AI規格提升的供應鏈，因AI需求成長快速，需求從一線供應鏈已擴散至二、三線供應鏈，供應鏈獲利正在走上修過程。此外，晶圓代工一哥先進製程投片持續放量，加上國際半導體展登場，可望帶動相關受惠設備、廠務與材料供應鏈，將是推升台股指數走高的有利因素。

此外，群益ESG投等債0-5募集約80億元，是下半年以來ETF最佳募集戰報，將於今日掛牌。展望債券市場，經理人謝明志表示，短天期債優勢正好在於其存續期間短，意味著對利率敏感度也較低，為既想掌握收益來源，又不想承擔過大債券價格波動風險的投資人可優先選擇標的。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。