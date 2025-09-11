18檔股票型ETF 9月16日除息

根據統計，下周共有25檔股票型ETF將除息，超過377萬受益人將參與，其中大宗18檔集中在16日，屆時將有逾200萬受益人參與這波除息大戲，包括保德信市值動能50（009803）、群益台灣精選高息、富邦特選高股息30等，投資人若想參與ETF在16日的除息行情，需要把握15日的最後買進日。

觀察16日除息的ETF，包括半年配、季配與月配息等不同配息頻率，若進一步聚焦於季配息的七檔ETF，以市值型與高息型ETF兩大類為主，市值型包括保德信市值動能50、兆豐龍頭等權重、富邦旗艦50，高息型則有群益台灣精選高息、凱基優選高股息30、野村日本動能高息。

保德信市值動能50 ETF經理人張芷菱表示，台股連三日刷新歷史新高，昨（10）日在權值股帶動下，盤中一度創下25,272點新高點位，收盤25,192點也來到收盤新高，成功站上25,000點大關，成交金額達到5,404億元，多頭氣勢如虹、技術面強勢。

張芷菱指出，美國科技巨頭持續擴張AI資本支出，台灣出口與外銷訂單動能強勁，科技股獲利展望仍佳，帶動整體AI族群成長動能明確，搭配本月蘋果新品發表、半導體展等題材輪動，特別是近日輝達Rubin架構與共封裝光學（CPO）技術大舉導入，相關台廠有望成為最大贏家，支撐市場人氣，台股後市仍偏向樂觀看待。

隨著指數來到高檔，張芷菱認為，短線波動加劇可能性提高，但在AI長線基本面穩健、第3季電子業傳統旺季的庫存回補與備貨需求，以及蘋果新品發表等利多題材帶動下，消費性電子與零組件等電子族群仍有望持續受惠，不妨趁逢回時擇機布局，搭上這波AI需求成長趨勢列車。

群益台灣精選高息ETF經理人謝明志強調，高息資產具備易漲抗跌的特性更能抵禦金融市場的波動度，配置中不可或缺的即是台股高息ETF。

關稅事件已大致底定，然後續對於經濟與通膨的影響仍待觀察，故市場仍可能受到消息面的影響而波動，高股息ETF因可提供股息，又有潛在的價差空間可期，是穩健型投資者在當前市場變化快速的環境下，可多加善用的工具。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。