18檔股票型ETF 9月16日除息

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
股市示意圖。圖／AI生成
股市示意圖。圖／AI生成

根據統計，下周共有25檔股票型ETF將除息，超過377萬受益人將參與，其中大宗18檔集中在16日，屆時將有逾200萬受益人參與這波除息大戲，包括保德信市值動能50（009803）、群益台灣精選高息、富邦特選高股息30等，投資人若想參與ETF在16日的除息行情，需要把握15日的最後買進日。

觀察16日除息的ETF，包括半年配、季配與月配息等不同配息頻率，若進一步聚焦於季配息的七檔ETF，以市值型與高息型ETF兩大類為主，市值型包括保德信市值動能50、兆豐龍頭等權重、富邦旗艦50，高息型則有群益台灣精選高息、凱基優選高股息30、野村日本動能高息。

保德信市值動能50 ETF經理人張芷菱表示，台股連三日刷新歷史新高，昨（10）日在權值股帶動下，盤中一度創下25,272點新高點位，收盤25,192點也來到收盤新高，成功站上25,000點大關，成交金額達到5,404億元，多頭氣勢如虹、技術面強勢。

張芷菱指出，美國科技巨頭持續擴張AI資本支出，台灣出口與外銷訂單動能強勁，科技股獲利展望仍佳，帶動整體AI族群成長動能明確，搭配本月蘋果新品發表、半導體展等題材輪動，特別是近日輝達Rubin架構與共封裝光學（CPO）技術大舉導入，相關台廠有望成為最大贏家，支撐市場人氣，台股後市仍偏向樂觀看待。

隨著指數來到高檔，張芷菱認為，短線波動加劇可能性提高，但在AI長線基本面穩健、第3季電子業傳統旺季的庫存回補與備貨需求，以及蘋果新品發表等利多題材帶動下，消費性電子與零組件等電子族群仍有望持續受惠，不妨趁逢回時擇機布局，搭上這波AI需求成長趨勢列車。

群益台灣精選高息ETF經理人謝明志強調，高息資產具備易漲抗跌的特性更能抵禦金融市場的波動度，配置中不可或缺的即是台股高息ETF。

關稅事件已大致底定，然後續對於經濟與通膨的影響仍待觀察，故市場仍可能受到消息面的影響而波動，高股息ETF因可提供股息，又有潛在的價差空間可期，是穩健型投資者在當前市場變化快速的環境下，可多加善用的工具。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

延伸閱讀

台股突破25000點創多項紀錄 指數、市值今年大飆升

台積電溢價補漲、羊群效應等3大利多推升 台股價量俱揚連3天創新高

杜金龍看台股：台積電續強、鴻海200元可分批！年底挑戰2.8萬點、9月魔咒不在

00918長期持有到0成本！財經雪倫曝關鍵「不是配息高」：會填息才是重點

相關新聞

ETF規模攀峰挑戰7兆元 17檔寫新紀錄、0050突破7,000億元

台股飛越25,000點整數大關，再加上ETF新兵吸金力驚人，推升台灣ETF規模再創新高。統計至昨（10）日，整體ETF規...

台股ETF冠亞軍 赴日掛牌

台股氣勢如虹，今年以來加權指數上漲12.2%，帶動台股ETF水漲船高，其中，國泰台灣科技龍頭（00881）、野村臺灣新科...

18檔股票型ETF 9月16日除息

根據統計，下周共有25檔股票型ETF將除息，超過377萬受益人將參與，其中大宗18檔集中在16日，屆時將有逾200萬受益...

高息型穩健 人氣回籠

台股連三天創新高，期間75檔台股ETF的日成交均量前十名中，有五檔都是高息ETF，包括群益台灣精選高息ETF（00919...

高含「積」量ETF 紅通通

台積電昨（10）日收1,225元新天價，盤後鉅額交易最高成交價更高達1,276.09元，透露出多頭行情可望續行的可能性，...

台日跨境ETF 18日掛牌

在政策驅動與市場高度期待下，台日資本市場合作再創新猷。在臺灣證券交易所全力配合政策推動及業者積極響應下，由野村投信募集發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。