高息型穩健 人氣回籠

台股連三天創新高，期間75檔台股ETF的日成交均量前十名中，有五檔都是高息ETF，包括群益台灣精選高息ETF（00919）、元大台灣價值高息等日均量都超過8萬張，顯見有息收保護的高股息ETF，仍受穩健型投資人青睞。

群益台灣精選高息ETF經理人謝明志強調，從大盤技術線型來看，台股仍處多頭格局，月線、季線持續上揚，指數處高檔，建議採取成長股與價值股雙軌並重。展望後市，AI供應鏈為中長線成長趨勢，AI需求續增，有望支撐盤面多頭氣勢，金融股則預期受惠投資收益回升以及Fed降息壓低壽險業避險成本，建議投資人可續抱台股高股息ETF。

加權指數頻創新高，主要由具AI題材的大型權值股領漲，顯見AI產業結構性成長趨勢，仍是台股中長期主軸。野村投信表示，市場對聯準會9月展開降息抱持高度期待，認為資金活水有助推升市場。下一個觀察時點則是9月中旬降息與否公布後的市場反應，目前台股籌碼面未失控，穩健型投資人若擔心短期波動，可透過高息股ETF，迎2026~2027年台股長多走勢。

投信法人分析，台股高股息ETF特性偏向高配息具成長性股票，涵蓋全產業配置能兼顧多元產業紅利，市場資金若大舉向特定族群靠攏，高股息ETF投資人往往需要具備較長投資耐心。據了解，由於群益台灣精選高息16日除息，參與除息最後買進日為15日，吸引不少想穩健配高息的投資人卡位。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。