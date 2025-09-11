台股ETF冠亞軍 赴日掛牌

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

台股氣勢如虹，今年以來加權指數上漲12.2%，帶動台股ETF水漲船高，其中，國泰台灣科技龍頭（00881）、野村臺灣新科技50兩檔台股ETF漲幅高達19%，高居台股ETF績效的冠亞軍，將以亮麗的績效成績單陸續赴日掛牌，打國際盃。

台積電昨（10）日收1,225元的歷史新高價的同時，台達電、智邦等護國群山們也紛紛同步改寫新高，推動加權指數10日一舉飛躍25,000點重要關卡，也激勵台股ETF走揚，根據CMoney統計至10日，今年以來平均台股ETF繳出7.2%的表現。

進一步檢視今年市價漲幅前十強，以國泰台灣科技龍頭的19.05%最高、緊追在後的是野村臺灣新科技50的19.04%，第三至十名依序為兆豐藍籌30的18.2%、中信小資高價30的18.08%、群益臺灣加權正2的16.9%、永豐智能車供應鏈16.8%、國泰臺灣加權正2的16.7%、富邦臺灣優質高息16.6%、元大台灣50正2的16.33%、元大電子16.2%。

國泰台灣科技龍頭不僅在績效上領先群雄，更即將「進軍日本」，國泰投信將於12日攜手日本大和資產管理，於東京證券交易所正式掛牌「iFreeETF國泰台灣科技龍頭指數」，將是台日首檔跨境連結ETF，為台灣資本市場注入國際資金活水；而後，野村臺灣新科技50也將於18日正式掛牌。

根據證交所資料，國泰台灣科技龍頭定期定額戶數8月逆勢成長至2.93萬戶。隨著AI技術快速發展，台灣科技產業在全球市場中備受矚目，國泰台灣科技龍頭憑藉主題聚焦與精準選股，在台股市場表現突出，10月指數將進行調整，拉高台積電權重，更能掌握神山加持動能。同時，有國際資金進駐，尤其台積電於日本熊本設廠，進一步強化台日科技鏈結，使「台灣、科技、龍頭」等關鍵詞成為日本投資人關注焦點。

野村投信表示，持續看好AI成長趨勢，市場對聯準會9月展開降息抱持高度期待，認為資金活水有助推升市場，下一個觀察時點則是9月中旬降息與否決策出籠之後的市場反應，目前台股籌碼面並未失控，前景仍看好，長線而言不僅有聯準會降息的資金行情，企業導入AI進而提升獲利的表現也能激勵投資信心。

