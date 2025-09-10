27檔台股ETF股價與大盤一同創高 00981A漲幅、成交量雙雙稱王

美股創新高，加上半導體展話題不斷，台股多頭氣盛，加權指數10日大漲337.41點或1.36%，收25,192.59點，收盤改寫歷史新高，成交值再度站上五千億元。

統計主被動式原型台股ETF共67檔，不僅全數收紅，且有27檔股價同創新高，其中主動統一台股增長ETF（00981A）大漲2.6%，漲幅居冠，成交量也衝第一。

進一步看今日台股ETF最會漲的前五強，漲幅全都超越大盤。主動統一台股增長不只股價最飆，成交量達9.3萬張大量，也是五強中的交投第一名。拉長三個月績效，主動統一台股增長也是五強中唯一一檔狂飆超過三成，若從5月底掛牌起算，漲幅逼近四成。

主動統一台股增長（00981A）經理人陳釧瑤表示，目前投資重點仍在AI規格提升之供應鏈，因AI需求成長快速，需求從一線供應鏈已擴散至二、三線供應鏈，供應鏈獲利正在走上修過程。除此之外，台積電（2330）先進製程投片持續放量，加上國際半導體展登場，可望帶動相關受惠之設備、廠務與材料供應鏈，成為支撐台股指數走高的有利因素。 股價創新高的台股ETF單日漲幅五強。資料來源：CMoney

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。