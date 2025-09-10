債券ETF創新再突破 主動中信非投等債 9月16日上櫃掛牌

快訊

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

中國信託投信所發行的「中國信託價值策略非投資等級債券主動式ETF」（簡稱：主動中信非投等債）（00981D）受益憑證，將在9月16日於櫃買中心正式掛牌交易。該檔ETF為國內首檔主動式非投資等級債券ETF，也是台灣第二檔主動式債券ETF，該檔ETF的上櫃掛牌，突顯我國資產管理市場持續積極創新的能力，並助力台灣成為亞洲資產管理中心的政策目標。

根據中國信託投信本檔ETF公開說明書顯示，該檔ETF以非投資等級債券為核心資產，強調透過主動操作策略以因應市場變化，靈活調整投資組合的信用曝險與存續期間，達到兼顧收益與風險管理的目標。

櫃買中心表示，非投資等級債券是高票息投資工具，可做為資產配置的一環，隨著本檔主動式ETF上櫃交易，投資人可透過證券市場帳戶，以更便利方式參與非投資等級債券投資。此次推出的產品，不僅結合政策目標與市場需求，亦有助擴展國內ETF商品的深度與廣度，吸引國際與在地資金流入，強化台灣債券ETF市場發展能量，提升我國資本市場國際競爭力。

櫃買中心亦提醒投資人，在投資各類ETF商品前，均應充分了解產品特性、費用結構及其投資風險，並詳閱公開說明書。有關00981D ETF相關資訊可至櫃買中心網站（https://www.tpex.org.tw）首頁的「ETF/ETN / ETF /商品資訊/主動式ETF」項下查詢。

另為鼓勵投資大眾多加參與上櫃ETF及ETN市場，櫃買中心於2025年持續舉辦上櫃ETF及ETN獎勵活動，除提供投資人全民開獎、首購獎（ETF）及百寶獎外，ETF獎勵活動另增加「加掛ETF交易獎」，以鼓勵投資人參與；同時提供證券商ETF及ETN業績競賽獎勵，藉以鼓勵證券商總分公司及營業員推廣ETF及ETN商品，欲瞭解相關活動辦法，投資人可至櫃買中心網站（https://www.tpex.org.tw）查詢。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

