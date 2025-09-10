台達電近來股價表現強勢 含「達」量高台股ETF嗨翻天

快訊

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

台達電（2308）股價攻上800元、市值突破2兆元，成為台股焦點之一，也帶動相關ETF股價齊揚。法人指出，若小資族不便直接布局個股，亦可透過含台達電比重較高的ETF參與漲勢，近周績效強勁吸引市場目光。

統計至10日，台達電合併營收已連續兩個月改寫單月新高，本土法人與外資同步上調獲利預估與目標價，推升股價再創新猷。10日台達電股價首度突破800元大關，市值也成功跨越2兆元門檻，並進一步帶動持股比重居前的台股ETF於近一周股價齊揚，包括台新臺灣IC設計（00947）、野村臺灣新科技50（00935）、富邦旗艦50（009802）、中信綠能及電動車（00896）、兆豐藍籌30（00690）等，績效表現亮眼。

事實上，法人指出，台達電股價相對較高，若小資族難以直接進場，市場上亦有多檔持股涵蓋台達電的ETF可供選擇。其中，台新臺灣IC設計配置台達電比重達12%，是唯一「含達」比重逾雙位數的台股ETF，近一個月績效達8%，表現突出。

台新投信表示，今年第4季的AI伺服器需求仍亮眼，應有助於抵消非AI相關業務的淡季效應，整體台股呈現淡季不淡，帶動台股頻頻創高，建議投資人可以找尋股價位置相對其他AI供應鏈較低的IC設計族群配置。

法人指出，台達電繼7月合併營收創單月新高453.97億元後，8月合併營收再刷新紀錄，月增5.4%來到478.6億元，年增26.7%，連續兩個月刷新單月新高紀錄，累計前8月合併營收達3,362.1億元，顯示AI伺服器相關產品線需求強勁。

另外水冷板、CDU、Manifold與系統級Sidecar產品也已陸續出貨，預估今年水冷營收占比有望直上6%，較去年不及1%大幅成長，推升整體獲利上升，美系外資也提升利潤率預估，預計下半年營業利潤率將達15.2%。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

相關新聞

00922台積電比重對齊大盤…更貼近市場！經理人：適合成核心配置

在最新一集的《大樹下學投資》節目中，主持人小余兒邀請國泰台灣領袖50（00922）基金經理人蘇鼎宇，深入解析這檔被定位為「新世代市值型ETF」的特色與投資策略。 新世代市值型ETF的特色

00981T存債券領息、龍頭股票兼顧資本利得！知美：穩定現金流的新選擇

高股息ETF吹起降息潮！打造配息現金流有沒有其他選擇？「存股領息」V.S「存債領息」，為什麼債券ETF的債息反而更加穩定？00981T凱基雙核收息債股平衡ETF，打造債券70%+股票30%的資產組合！

台股創新高 台股 ETF 績效長紅、規模衝3.41兆元新高

台股創新高，也帶動台股ETF績效長紅規模衝高，根據CMoney統計至9月9日，75檔台股ETF規模來到3.41兆再度創下...

風險承受度決定股債比例！李其展：0056、00878、00980T、00981T、00937B各檔特點分析

ETF聊一聊－從高股息到穩定收益，用你的風險承受度決定股債比例 隨著美國就業數據明顯轉弱，美國很有可能在9月再度啟動降息，投資朋友應該很期待在資金行情推動下，股市可以再衝一波，而債券型商品可以又

00878、00713配息下降...不該抱了？杉本曝甜甜價：年化率仍不錯、持續存

存股是一種長期投資方式，核心概念是持續買進股票並長期持有，目標是透過選定營運穩定的優質公司，累積股票帳數來賺取企業所發放的股票股利和現金股利。

00922突破新高！鬆綁「台積電條款」後今漲近2％收23.61元

台股不斷創高，加權指數今（10）日盤中勁揚逾400點，來到25272.23點，終場收在25192.59點，雙雙創下歷史新高，連帶市值型ETF表現亮眼，國泰台灣領袖50（00922）日前在「台積電條款」

