台達電近來股價表現強勢 含「達」量高台股ETF嗨翻天

台達電（2308）股價攻上800元、市值突破2兆元，成為台股焦點之一，也帶動相關ETF股價齊揚。法人指出，若小資族不便直接布局個股，亦可透過含台達電比重較高的ETF參與漲勢，近周績效強勁吸引市場目光。

統計至10日，台達電合併營收已連續兩個月改寫單月新高，本土法人與外資同步上調獲利預估與目標價，推升股價再創新猷。10日台達電股價首度突破800元大關，市值也成功跨越2兆元門檻，並進一步帶動持股比重居前的台股ETF於近一周股價齊揚，包括台新臺灣IC設計（00947）、野村臺灣新科技50（00935）、富邦旗艦50（009802）、中信綠能及電動車（00896）、兆豐藍籌30（00690）等，績效表現亮眼。

事實上，法人指出，台達電股價相對較高，若小資族難以直接進場，市場上亦有多檔持股涵蓋台達電的ETF可供選擇。其中，台新臺灣IC設計配置台達電比重達12%，是唯一「含達」比重逾雙位數的台股ETF，近一個月績效達8%，表現突出。

台新投信表示，今年第4季的AI伺服器需求仍亮眼，應有助於抵消非AI相關業務的淡季效應，整體台股呈現淡季不淡，帶動台股頻頻創高，建議投資人可以找尋股價位置相對其他AI供應鏈較低的IC設計族群配置。

法人指出，台達電繼7月合併營收創單月新高453.97億元後，8月合併營收再刷新紀錄，月增5.4%來到478.6億元，年增26.7%，連續兩個月刷新單月新高紀錄，累計前8月合併營收達3,362.1億元，顯示AI伺服器相關產品線需求強勁。

另外水冷板、CDU、Manifold與系統級Sidecar產品也已陸續出貨，預估今年水冷營收占比有望直上6%，較去年不及1%大幅成長，推升整體獲利上升，美系外資也提升利潤率預估，預計下半年營業利潤率將達15.2%。

