近月債券ETF績效揚！這9檔交投旺 00937B、00953B、00679B霸榜

隨著9月聯準會FOMC會議日益臨近，市場對降息重啟的預期升溫，帶動債市投資氣氛回暖。受此激勵，債券ETF近一個月全面繳出正報酬佳績，其中九檔產品日均成交量突破萬張，交投顯著升溫。

進一步觀察近一個月市場關注度高、成交最為熱絡、且日均成交量突破萬張的債券ETF，共計有九檔包括：群益ESG投等債20+（00937B）、元大美債20年（00679B）、群益優選非投等債（00953B）、國泰20年美債（00687B）、第一金優選非投債（00981B）、中信優息投資級債（00948B）、元大優息投等債（00968B）、國泰10Y+金融債（00933B）、中信美國公債20年（00795B）。

其中，以群益ESG投等債20+表現最突出，日均成交量達5.1萬張，居冠市場；其次為元大美債20年，以及群益優選非投等債，同樣受到投資人青睞。

群益ESG投等債20+經理人曾盈甄表示，聯準會九月降息預期突破九成，貨幣政策寬鬆趨勢更趨明確，利率風險逐步緩解，因此對債券的存續期間持正面看法，此外，基於景氣走勢仍待觀察下，市場對於資產品質佳的投等債配置需求仍強勁，已連續數周維持資金淨流入態勢。

群益優選非投等債經理人李忠泰分析，研判景氣仍將保持韌性，進入衰退的可能性低，非投等債發行公司體質仍優，槓桿率低於長期均值，利息保障倍數高於長期均值，信評調升比例也高於信評調降比例，信用風險偏低，加上非投等債因具收益優勢與低存續特性，故市場對於這類高息券種的配置偏好延續，表現仍值留意。

群益25年美債（00764B） 經理人李鈺涵表示，隨著利率正常化的腳步運行，債券資本利得空間可望同步放大，長天期美債因存續期間長，在降息過程中受惠程度相對大，建議投資人不妨適度布局長天期美債ETF，既有助掌握後續降息帶來的資本利得空間價差，也分散風險並順勢多掌握一穩健收益來源。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。