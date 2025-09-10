快訊

iPhone 17系列怎麼選？專家直指「這款最超值」：容量加倍價格不變

坂口健太郎爆劈腿永野芽郁...舊愛高畑充希早看穿？拒合作舊聞又被翻出

近月債券ETF績效揚！這9檔交投旺 00937B、00953B、00679B霸榜

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

隨著9月聯準會FOMC會議日益臨近，市場對降息重啟的預期升溫，帶動債市投資氣氛回暖。受此激勵，債券ETF近一個月全面繳出正報酬佳績，其中九檔產品日均成交量突破萬張，交投顯著升溫。

進一步觀察近一個月市場關注度高、成交最為熱絡、且日均成交量突破萬張的債券ETF，共計有九檔包括：群益ESG投等債20+（00937B）、元大美債20年（00679B）、群益優選非投等債（00953B）、國泰20年美債（00687B）、第一金優選非投債（00981B）、中信優息投資級債（00948B）、元大優息投等債（00968B）、國泰10Y+金融債（00933B）、中信美國公債20年（00795B）。

其中，以群益ESG投等債20+表現最突出，日均成交量達5.1萬張，居冠市場；其次為元大美債20年，以及群益優選非投等債，同樣受到投資人青睞。

群益ESG投等債20+經理人曾盈甄表示，聯準會九月降息預期突破九成，貨幣政策寬鬆趨勢更趨明確，利率風險逐步緩解，因此對債券的存續期間持正面看法，此外，基於景氣走勢仍待觀察下，市場對於資產品質佳的投等債配置需求仍強勁，已連續數周維持資金淨流入態勢。

群益優選非投等債經理人李忠泰分析，研判景氣仍將保持韌性，進入衰退的可能性低，非投等債發行公司體質仍優，槓桿率低於長期均值，利息保障倍數高於長期均值，信評調升比例也高於信評調降比例，信用風險偏低，加上非投等債因具收益優勢與低存續特性，故市場對於這類高息券種的配置偏好延續，表現仍值留意。

群益25年美債（00764B） 經理人李鈺涵表示，隨著利率正常化的腳步運行，債券資本利得空間可望同步放大，長天期美債因存續期間長，在降息過程中受惠程度相對大，建議投資人不妨適度布局長天期美債ETF，既有助掌握後續降息帶來的資本利得空間價差，也分散風險並順勢多掌握一穩健收益來源。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

債券ETF 00679B元大美債20年 00937B群益ESG投等債20+ 00953B群益優選非投等債

延伸閱讀

外資買超476億元「創史上第12大」 大買5檔熱門台股ETF、鴻海

00981T存債券領息、龍頭股票兼顧資本利得！知美：穩定現金流的新選擇

00982B領漲！降息預期狂飆…債市買盤湧入 長天期投等債竄出頭

美國3年期公債標售爆搶手！辣媽：初級交易商僅承接8.4％…需求超乎預期

相關新聞

00922台積電比重對齊大盤…更貼近市場！經理人：適合成核心配置

在最新一集的《大樹下學投資》節目中，主持人小余兒邀請國泰台灣領袖50（00922）基金經理人蘇鼎宇，深入解析這檔被定位為「新世代市值型ETF」的特色與投資策略。 新世代市值型ETF的特色

00981T存債券領息、龍頭股票兼顧資本利得！知美：穩定現金流的新選擇

高股息ETF吹起降息潮！打造配息現金流有沒有其他選擇？「存股領息」V.S「存債領息」，為什麼債券ETF的債息反而更加穩定？00981T凱基雙核收息債股平衡ETF，打造債券70%+股票30%的資產組合！

台股創新高 台股 ETF 績效長紅、規模衝3.41兆元新高

台股創新高，也帶動台股ETF績效長紅規模衝高，根據CMoney統計至9月9日，75檔台股ETF規模來到3.41兆再度創下...

風險承受度決定股債比例！李其展：0056、00878、00980T、00981T、00937B各檔特點分析

ETF聊一聊－從高股息到穩定收益，用你的風險承受度決定股債比例 隨著美國就業數據明顯轉弱，美國很有可能在9月再度啟動降息，投資朋友應該很期待在資金行情推動下，股市可以再衝一波，而債券型商品可以又

00878、00713配息下降...不該抱了？杉本曝甜甜價：年化率仍不錯、持續存

存股是一種長期投資方式，核心概念是持續買進股票並長期持有，目標是透過選定營運穩定的優質公司，累積股票帳數來賺取企業所發放的股票股利和現金股利。

00922突破新高！鬆綁「台積電條款」後今漲近2％收23.61元

台股不斷創高，加權指數今（10）日盤中勁揚逾400點，來到25272.23點，終場收在25192.59點，雙雙創下歷史新高，連帶市值型ETF表現亮眼，國泰台灣領袖50（00922）日前在「台積電條款」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。