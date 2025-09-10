台積電創新天價 高含「積」ETF也紛紛創今年新高

美股9日那斯達克指數續創歷史新高，費半指數重返月線翻揚，推升台積電ADR創高，台積電（2330）10日創下新天價，收在1,225元，不僅帶動台股越過2.5萬點關卡，也推升17檔高含「積」量的ETF股價創今年以來新高。

根據統計，台積電股價飆高，帶動今年以來含積量逾三成的台股原型ETF績效持續衝高，以近一個月來看，包括新光臺灣半導體30（00904）、兆豐藍籌30（00690）、永豐台灣ESG（00888）、元大電子（0053）績效都有逾6%的水準。

值得注意的是，強勢股相對集中AI股，與AI相關的多數產業表現同步亮眼。分析師指出，從最近美股博通、甲骨文兩家財報更令市場驚豔來看，顯示全球數據中心、雲端基礎建設及AI算力領域需求仍持續暴升，除GPU等AI晶片外，也帶動半導體中先進封裝產能供不應求，帶動矽光子、CPO（共同封裝光學）未來潛力商機大增，加上ASIC訂製晶片商機持續火熱，看出美股科技龍頭的新一輪AI基建軍備競賽展開，激勵台股資金趁美國降息前夕，搶先加碼台股AI半導體受惠題材股淘金。

新光臺灣半導體30 ETF經理人詹佳峯表示，目前美股各大雲端巨頭們，包括Amazon、Microsoft、Google，分別在數據中心、雲端基礎建設及AI算力領域，都展開新一輪軍備角力，同也驅動未來有更多超大型數據中心投資、AI晶片供不應求下，半導體結構成長動能不墜，顯示當前全球AI基礎設施需求正處於爆炸式成長階段，最直接受惠的就是以台積電為首的台灣半導體供應鏈，相關半導體重量級權值股與千金股們，資金行情帶動下的股價比價表現值得關注。

展望半導體後市，詹佳峯認為，台灣擁有擁有相對完整的半導體生態鏈，在全球AI數據中心先進製程與技術的領先占有獨占先機，這樣的優勢在未來2、3年不變，從全球各大科技龍頭商品布局進程來看，以先進製程為首的AI晶片在2025、2026年將繼續搶食雲端運算需求商機，進入2026下半年甚至2027年，還有機會進軍邊緣AI市場大餅。尤其是台灣晶圓代工龍頭股，在3奈米與2奈米製程的技術優勢發揮下，未來將吸引更多美系高端晶片設計公司合作，中長線成長動能持續看好。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。