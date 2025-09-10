台積電領漲、百億資金高檔入市 0050規模突破7000億元新里程碑

元大台灣50（0050）10日獲台積電領漲帶動，加上單日獲逾百億申購資金，推升規模至7,033億元，突破7,000億元，再創ETF全新里程碑。

0050今年以來申購、漲幅表現亮眼，法人對此認為，已有愈來愈多投資人注意到市值型ETF投資優勢，包括ETF報酬率與成分股市值成長呈正相關，以及廣泛持有上市權值股可確保不因選股錯誤導致錯過產業趨勢，且營運進入下行階段的企業權重會自然下降，這些特點讓0050成為存股首選，規模持續成長。

0050規模突破7,000億後，經理費率再下降至低於0.1014%，不僅持續為台股ETF最低，未來也將持續隨規模成長而下降；突破7,500億後，將低於0.1%，有助長期持有。

0050最新規模7,033億，今年以來增加61.3%，對比目前國人持有規模最多的境外基金──安聯收益成長基金最新公布到2025年7月底國人持有金額為7,327億，今年以來減少3.7%，0050可望於今年正式超越，成為國內規模最大基金。

績效表現上，統計台股自2023年10月底相對低點16,000點上漲以來，0050在指標權值股高度參與AI趨勢下，累計上漲86.9%，超越大盤含息報酬率的63.7%，更打敗同期間87.5%的台股主動基金，且同期間台股主動基金平均報酬率僅65.0%，落後0050 22個百分點，顯示台灣50指數被動投資優勢。

如小資族想放大複利優勢，也可選擇0050連結基金不配息級別，或是定期定額經理費率更低的0050連結基金TISA級別。不配息設計會將收到的股息自動再投入，除了增加複利效果，也省去配息匯費、再投入手續費等成本。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。