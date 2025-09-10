快訊

「永遠的阿公」林義雄辭世！曾獲終身貢獻獎 享耆壽90歲

網紅要如何課稅？ 財政部賦稅署公布「2關鍵重點」

最新進度曝光！柯文哲交保抗告狀 台北地院確定明天「整卷」送高等法院

台積電領漲、百億資金高檔入市 0050規模突破7000億元新里程碑

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導

元大台灣50（0050）10日獲台積電領漲帶動，加上單日獲逾百億申購資金，推升規模至7,033億元，突破7,000億元，再創ETF全新里程碑。

0050今年以來申購、漲幅表現亮眼，法人對此認為，已有愈來愈多投資人注意到市值型ETF投資優勢，包括ETF報酬率與成分股市值成長呈正相關，以及廣泛持有上市權值股可確保不因選股錯誤導致錯過產業趨勢，且營運進入下行階段的企業權重會自然下降，這些特點讓0050成為存股首選，規模持續成長。

0050規模突破7,000億後，經理費率再下降至低於0.1014%，不僅持續為台股ETF最低，未來也將持續隨規模成長而下降；突破7,500億後，將低於0.1%，有助長期持有。

0050最新規模7,033億，今年以來增加61.3%，對比目前國人持有規模最多的境外基金──安聯收益成長基金最新公布到2025年7月底國人持有金額為7,327億，今年以來減少3.7%，0050可望於今年正式超越，成為國內規模最大基金。

績效表現上，統計台股自2023年10月底相對低點16,000點上漲以來，0050在指標權值股高度參與AI趨勢下，累計上漲86.9%，超越大盤含息報酬率的63.7%，更打敗同期間87.5%的台股主動基金，且同期間台股主動基金平均報酬率僅65.0%，落後0050 22個百分點，顯示台灣50指數被動投資優勢。

如小資族想放大複利優勢，也可選擇0050連結基金不配息級別，或是定期定額經理費率更低的0050連結基金TISA級別。不配息設計會將收到的股息自動再投入，除了增加複利效果，也省去配息匯費、再投入手續費等成本。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 台股 0050元大台灣50

延伸閱讀

台股寫歷史新高紀錄！這27檔齊飆天價 非電子股也發威

杜金龍看台股：台積電續強、鴻海200元可分批！年底挑戰2.8萬點、9月魔咒不在

外資豪擲476億加碼！三大法人買超564億元 台積電領台股再創輝煌

00922突破新高！鬆綁「台積電條款」後今漲近2％收23.61元

相關新聞

00922台積電比重對齊大盤…更貼近市場！經理人：適合成核心配置

在最新一集的《大樹下學投資》節目中，主持人小余兒邀請國泰台灣領袖50（00922）基金經理人蘇鼎宇，深入解析這檔被定位為「新世代市值型ETF」的特色與投資策略。 新世代市值型ETF的特色

00981T存債券領息、龍頭股票兼顧資本利得！知美：穩定現金流的新選擇

高股息ETF吹起降息潮！打造配息現金流有沒有其他選擇？「存股領息」V.S「存債領息」，為什麼債券ETF的債息反而更加穩定？00981T凱基雙核收息債股平衡ETF，打造債券70%+股票30%的資產組合！

台股創新高 台股 ETF 績效長紅、規模衝3.41兆元新高

台股創新高，也帶動台股ETF績效長紅規模衝高，根據CMoney統計至9月9日，75檔台股ETF規模來到3.41兆再度創下...

風險承受度決定股債比例！李其展：0056、00878、00980T、00981T、00937B各檔特點分析

ETF聊一聊－從高股息到穩定收益，用你的風險承受度決定股債比例 隨著美國就業數據明顯轉弱，美國很有可能在9月再度啟動降息，投資朋友應該很期待在資金行情推動下，股市可以再衝一波，而債券型商品可以又

00878、00713配息下降...不該抱了？杉本曝甜甜價：年化率仍不錯、持續存

存股是一種長期投資方式，核心概念是持續買進股票並長期持有，目標是透過選定營運穩定的優質公司，累積股票帳數來賺取企業所發放的股票股利和現金股利。

00922突破新高！鬆綁「台積電條款」後今漲近2％收23.61元

台股不斷創高，加權指數今（10）日盤中勁揚逾400點，來到25272.23點，終場收在25192.59點，雙雙創下歷史新高，連帶市值型ETF表現亮眼，國泰台灣領袖50（00922）日前在「台積電條款」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。