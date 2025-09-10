台股大漲337點寫新猷 主動式ETF乘勢起飛

快訊

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

美股創高、下周降息有望，台股加權指數也再傳捷報，10日收25,192點，上漲337點，漲幅1.3%，展現強勁的多頭動能。受惠於台股大盤強勁上揚，近來備受矚目的主動式ETF跟進走強，七檔主動式股票型ETF股價同步刷新歷史紀錄。

加權指數10日主要由權值股領漲，包括台積電（2330）、台達電（2308）、鴻海（2317）等均有亮眼表現，其中台積電股價攀至1,225元新天價；台達電首度站上800元大關，收在837元，大漲逾6%，鴻海、廣達（2382）等指標個股同步走強，市場買氣熱絡。

在主動式ETF中，人氣頗旺、規模迅速擴張的主動統一台股增長ETF（00981A），單日大漲2.6%，成交量衝上9.3萬張，規模已超過200億元，表現亮眼。

主動統一台股增長ETF經理人陳釧瑤表示，國際半導體展登場及聯準會降息預期推升美股及台股創新高。台股受惠於AI產業持續成長，供應鏈獲利持續擴大。選股聚焦AI供應鏈，包括ASIC設計、半導體設備、PCB、銅箔基板等，隨著需求從龍頭企業擴散至中下游廠商，先進製程設備及廠務材料供應鏈同樣具備發展潛力，未來也將持續關注折疊手機、400G／800G交換器及光纖相關供應鏈等具成長潛力的產業。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 台股 台積電 00981A主動統一台股增長

