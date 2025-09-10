台股大漲337點寫新猷 主動式ETF乘勢起飛
美股創高、下周降息有望，台股加權指數也再傳捷報，10日收25,192點，上漲337點，漲幅1.3%，展現強勁的多頭動能。受惠於台股大盤強勁上揚，近來備受矚目的主動式ETF跟進走強，七檔主動式股票型ETF股價同步刷新歷史紀錄。
加權指數10日主要由權值股領漲，包括台積電（2330）、台達電（2308）、鴻海（2317）等均有亮眼表現，其中台積電股價攀至1,225元新天價；台達電首度站上800元大關，收在837元，大漲逾6%，鴻海、廣達（2382）等指標個股同步走強，市場買氣熱絡。
在主動式ETF中，人氣頗旺、規模迅速擴張的主動統一台股增長ETF（00981A），單日大漲2.6%，成交量衝上9.3萬張，規模已超過200億元，表現亮眼。
主動統一台股增長ETF經理人陳釧瑤表示，國際半導體展登場及聯準會降息預期推升美股及台股創新高。台股受惠於AI產業持續成長，供應鏈獲利持續擴大。選股聚焦AI供應鏈，包括ASIC設計、半導體設備、PCB、銅箔基板等，隨著需求從龍頭企業擴散至中下游廠商，先進製程設備及廠務材料供應鏈同樣具備發展潛力，未來也將持續關注折疊手機、400G／800G交換器及光纖相關供應鏈等具成長潛力的產業。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言