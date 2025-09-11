辦公室的茶水間真會發財？他跟買這檔ETF「2個月飆漲9成」：不要不信邪

近期股市熱度相當高。一名網友在Dcard分享自身奇妙經歷，透露同事戲稱「想發財就常去茶水間晃晃」。起初不解，後來才知道原來公司與投信研究部門同棟大樓，茶水間常能聽見研究員討論標的。幾個月前最熱門的話題正是「復華中國5G ETF（00877）」，研究員還直呼「今年最強ETF」。原PO半信半疑，隨手買了幾張，沒想到短短兩個月股價狂飆近九成，讓他直呼「早知道就多買幾張」。

就原PO描述，00877從十幾元起漲，一路衝高至22.82元，漲勢凌厲，讓他見識到「茶水間傳奇」的威力。不過，他也在文末笑稱這波行情錯過加碼機會，「真的是不要不信邪」。

留言區反應兩極。部分網友羨慕跟上這波，「00877真的猛，沒上車的我哭暈在茶水間」、「跟到一點小甜頭但買太少」、「午餐時間不能再窩座位了」。另有網友分享自身經驗「9塊一路買到11，均價10多，60張上週二21元附近全數出清，獲利近97%」、「這個月分紅加股市，爽賺一波」。

但也有不少人抱持懷疑或反諷態度，質疑「事後諸葛，誰都會講」、「這文很像業配」、「報給100人1檔股，只要有1檔大漲就能裝股神」。更有人提醒風險，「投資中國本就不適合」、「若要一生平安，遠離中國」。部分網友則把焦點轉到投資心態，調侃「敢不敢貸款all in？漲了拿得住嗎？」、「韭菜總是後悔行情」。

00877的飆漲確實引發共鳴，但網友看法分歧...有人感嘆茶水間意外成「最佳投顧」，也有人警告切勿盲信傳言。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。