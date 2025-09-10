打造亞洲資產管理中心嶄新成果 首檔台日跨境ETF 009812即將登場

在政策驅動與市場高度期待下，台日資本市場合作再創新猷！全台首檔台日跨境 ETF 即將登場，象徵台灣朝亞洲資產管理中心目標大步邁進，展現資本市場國際化的穩健步伐。

在臺灣證券交易所全力配合政策推動及業者積極響應下，由野村投信募集發行的首檔臺日跨境 ETF「野村日本東證 ETF 證券投資信託基金」（009812）受益憑證，已於9月9日正式向證交所申請掛牌上市。該 ETF 採連結式基金模式，投資日本東京證券交易所上市交易的 NEXT FUNDS 東證股價指數交易所交易基金(東京證券交易所證券代碼：1306.JP) ，為投資人打造直通日本股市的全新橋樑，有效提升國際投資便捷度。

為打造台灣成為亞洲資產管理中心，金管會將推動台日跨境 ETF 相互掛牌列為「擴大投資台灣計畫」中「資本市場國際合作」項下之重要措施，並已於 2024 年 12 月正式公告日本為我國承認的境外 ETF 基金註冊地與基金管理機構所在地，開放日本 ETF 得以連結式基金架構來台，進一步滿足國人全球資產配置的多元需求，提升市場國際連結度。

野村投信指出，這次掛牌不僅為配合政府推動台灣邁向亞洲資產管理中心政策的實質成果，更寫下台灣金融業史上首宗雙向 ETF 合作的新篇章。

證交所表示，自 2003 年首檔 ETF 上市以來，台灣 ETF 市場歷經20多年發展，資產規模已穩居亞洲前三，並成為全球成長速度最快的 ETF 市場之一。這次台日跨境合作的具體成果，不僅彰顯台灣資本市場的活力與多元，也開創我國金融業和日本市場互通的新模式，展現金管會攜手證交所及 ETF 產業鏈，共同拓展國際市場、打造嶄新格局的堅強實力。

與此同時，野村臺灣創新科技 50 ETF（00935）也即將由日本野村資產管理公司以連結式基金模式，於日本東京證券交易所掛牌上市。證交所強調，藉由台日雙邊掛牌機制，不僅為投資人帶來更多元的資產配置選擇，也有助於國內投信業者拓展國際版圖，提升台灣資本市場的國際能見度。未來證交所也將持續攜手業者挹注創新能量，擴大台灣於亞洲資產管理市場的國際影響力，朝亞洲資產管理中心的目標繼續邁進。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。