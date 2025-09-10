快訊

遭考生抨擊...作文題「我的媽媽是代理孕母」掀議 承辦北模翰林出版致歉了

興達電廠爆炸！天然氣洩漏點找到了 台電道歉喊不會逃避責任

遭考生抨擊！作文題「我的媽媽是代理孕母」掀議 承辦北模翰林出版致歉了

蘋果不香了？法人：嫌貨人才是買貨人 ETF搭旺季行情

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

全球「果粉」引頸期盼的iPhone 17於9日正式登場，此次iPhone除主打相機功能升級外，更推出新產品線，也就是更輕薄的iPhone Air。

然而蘋果（AAPL）股價並未上演慶祝行情，當日下跌近1.5%，不禁令人擔心蘋果是否「不香了」。對此法人表示，根據過往歷史經驗，蘋果新機發表後至年底，蘋果及供應鏈指數平均漲幅達9%以上，且帶動台股平均上揚7%，顯示「嫌貨才是買貨人」，蘋果及蘋概股後市仍看好，投資人可透過相關ETF，搭上這波iPhone換機潮所帶來的台股旺季行情。

蘋果公司9日以「令人驚嘆」（awe dropping）為主題，舉辦秋季新品發布會。除了iPhone手機外，還有新款智慧手錶，以及升級版的高階耳機AirPods。而這也是五年來蘋果首次針對iPhone外觀進行改版，主相機鏡頭升級至4,800萬畫素；另也推出了厚度只有5.6毫米的iPhone Air，外界認為這是蘋果摺疊手機的前身。

然而，一如既往，許多媒體評論此次蘋果發表會「了無新意」，在許多科技巨頭股價陸續創高下，蘋果股價顯得獨憔悴。10日台股加權指數在台積電（2330）、台達電（2308）等權值股創新高帶動下飆破25,000點整數關卡，續創歷史新高，但主要是AI供應鏈驅動，過往風光的「蘋概股」表現相對平淡，也讓投資人擔憂蘋果光環不再。

不過，法人依舊看好蘋概股後續表現。中國信託投信表示，根據Morgan Stanley指出，隨iPhone 17量產在即，其看好台股六大蘋果供應商，包括台積電、鴻海（2317）、台達電等蘋概股，皆被給予「優於大盤」評級。另外，統計過往五年間，在秋季發表會前一日至該年底最後一日，蘋果及供應鏈指數平均漲幅達9%以上，且帶動台股平均上揚7%。顯示iPhone在正式銷售前，投資人都會處於觀望，但正式開賣後銷量合乎預期，甚至超乎預期，蘋果和相關供應鏈股價都會有一波不錯的表現。

投資人若想跟上第4季的iPhone銷售旺季行情，且希望分散布局，可以考慮買進含「蘋」ETF，或蘋概股相關的ETF。其中含蘋ETF如統一FANG+（00757）、國泰北美科技（00770）、中信Nasdaq（009800）、富邦Nasdaq（00662）等，都屬於美股ETF。至於若想買台灣的蘋概股，則可考慮如中信綠能及電動車（00896），前三大成分股台積電、鴻海、台達電皆為蘋果供應鏈，且也都是AI的受惠族群，今年以來漲幅近一成，本月即將除息，年化配息率近9%，表現相當不錯。在AI與蘋果齊發力下，00896可望隨著台股續攻高。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 蘋果供應鏈 00757統一FANG+ 009800中信NASDAQ 00770國泰北美科技 00896中信綠能及電動車

延伸閱讀

iPhone 17規格升級、加量不加價 電信商預期：將引爆年度換機潮

台股、台積同步續創新高！台股收盤飆漲337點 台積電收高25元

台灣人冤大頭？iPhone 17出國買划算嗎 1圖看價差、美國省萬元

蘋果AirPods Pro 3耳機降噪增2倍 支援即時翻譯

相關新聞

00981T存債券領息、龍頭股票兼顧資本利得！知美：穩定現金流的新選擇

高股息ETF吹起降息潮！打造配息現金流有沒有其他選擇？「存股領息」V.S「存債領息」，為什麼債券ETF的債息反而更加穩定？00981T凱基雙核收息債股平衡ETF，打造債券70%+股票30%的資產組合！

風險承受度決定股債比例！李其展：0056、00878、00980T、00981T、00937B各檔特點分析

ETF聊一聊－從高股息到穩定收益，用你的風險承受度決定股債比例 隨著美國就業數據明顯轉弱，美國很有可能在9月再度啟動降息，投資朋友應該很期待在資金行情推動下，股市可以再衝一波，而債券型商品可以又

00878、00713配息下降...不該抱了？杉本曝甜甜價：年化率仍不錯、持續存

存股是一種長期投資方式，核心概念是持續買進股票並長期持有，目標是透過選定營運穩定的優質公司，累積股票帳數來賺取企業所發放的股票股利和現金股利。

00922突破新高！鬆綁「台積電條款」後今漲近2％收23.61元

台股不斷創高，加權指數今（10）日盤中勁揚逾400點，來到25272.23點，終場收在25192.59點，雙雙創下歷史新高，連帶市值型ETF表現亮眼，國泰台灣領袖50（00922）日前在「台積電條款」

台股衝破2萬5創下新高還沒賺到錢？存股方程式：0050、00905打不贏大盤就加入它

近期的台股隨著美股的腳步一路驚驚漲，不斷刷新歷史新高，但版主周遭依舊有親友的股票資產不僅沒跟上大盤的腳步，甚至略為縮水。在這種慢牛格局，股票資產市值卻不進反退，可見持股組合必定有問題。版主並沒有深入追

00922台積電比重對齊大盤…更貼近市場！經理人：適合成核心配置

在最新一集的《大樹下學投資》節目中，主持人小余兒邀請國泰台灣領袖50（00922）基金經理人蘇鼎宇，深入解析這檔被定位為「新世代市值型ETF」的特色與投資策略。 新世代市值型ETF的特色

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。