蘋果不香了？法人：嫌貨人才是買貨人 ETF搭旺季行情

全球「果粉」引頸期盼的iPhone 17於9日正式登場，此次iPhone除主打相機功能升級外，更推出新產品線，也就是更輕薄的iPhone Air。

然而蘋果（AAPL）股價並未上演慶祝行情，當日下跌近1.5%，不禁令人擔心蘋果是否「不香了」。對此法人表示，根據過往歷史經驗，蘋果新機發表後至年底，蘋果及供應鏈指數平均漲幅達9%以上，且帶動台股平均上揚7%，顯示「嫌貨才是買貨人」，蘋果及蘋概股後市仍看好，投資人可透過相關ETF，搭上這波iPhone換機潮所帶來的台股旺季行情。

蘋果公司9日以「令人驚嘆」（awe dropping）為主題，舉辦秋季新品發布會。除了iPhone手機外，還有新款智慧手錶，以及升級版的高階耳機AirPods。而這也是五年來蘋果首次針對iPhone外觀進行改版，主相機鏡頭升級至4,800萬畫素；另也推出了厚度只有5.6毫米的iPhone Air，外界認為這是蘋果摺疊手機的前身。

然而，一如既往，許多媒體評論此次蘋果發表會「了無新意」，在許多科技巨頭股價陸續創高下，蘋果股價顯得獨憔悴。10日台股加權指數在台積電（2330）、台達電（2308）等權值股創新高帶動下飆破25,000點整數關卡，續創歷史新高，但主要是AI供應鏈驅動，過往風光的「蘋概股」表現相對平淡，也讓投資人擔憂蘋果光環不再。

不過，法人依舊看好蘋概股後續表現。中國信託投信表示，根據Morgan Stanley指出，隨iPhone 17量產在即，其看好台股六大蘋果供應商，包括台積電、鴻海（2317）、台達電等蘋概股，皆被給予「優於大盤」評級。另外，統計過往五年間，在秋季發表會前一日至該年底最後一日，蘋果及供應鏈指數平均漲幅達9%以上，且帶動台股平均上揚7%。顯示iPhone在正式銷售前，投資人都會處於觀望，但正式開賣後銷量合乎預期，甚至超乎預期，蘋果和相關供應鏈股價都會有一波不錯的表現。

投資人若想跟上第4季的iPhone銷售旺季行情，且希望分散布局，可以考慮買進含「蘋」ETF，或蘋概股相關的ETF。其中含蘋ETF如統一FANG+（00757）、國泰北美科技（00770）、中信Nasdaq（009800）、富邦Nasdaq（00662）等，都屬於美股ETF。至於若想買台灣的蘋概股，則可考慮如中信綠能及電動車（00896），前三大成分股台積電、鴻海、台達電皆為蘋果供應鏈，且也都是AI的受惠族群，今年以來漲幅近一成，本月即將除息，年化配息率近9%，表現相當不錯。在AI與蘋果齊發力下，00896可望隨著台股續攻高。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。