首檔台日跨境ETF 野村日本東證009812 9月18日掛牌

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

臺灣證券交易所表示，在政策驅動與市場高度期待下，臺日資本市場合作再創新猷。全臺首檔臺日跨境ETF即將登場，象徵臺灣朝亞洲資產管理中心目標大步邁進，展現資本市場國際化的穩健步伐。

在證交所全力配合政策推動及業者積極響應下，由野村投信募集發行的首檔臺日跨境ETF「野村日本東證ETF證券投資信託基金」（009812），已於9月9日正式向證交所申請掛牌上市，預計9月18日掛牌上市。該ETF採連結式基金模式，投資日本東京證券交易所上市交易的「NEXT FUNDS東證股價指數交易所交易基金」（1306.JP），為投資人打造直通日本股市的全新橋樑，有效提升國際投資便捷度。

為打造臺灣成為亞洲資產管理中心，金管會將推動臺日跨境ETF相互掛牌列為「擴大投資臺灣計畫」中「資本市場國際合作」項下的重要措施，並已於去年12月正式公告日本為我國承認的境外ETF基金註冊地與基金管理機構所在地，開放日本ETF得以連結式基金架構來臺，進一步滿足國人全球資產配置的多元需求，提升市場國際連結度。

野村投信指出，此次掛牌不僅為配合政府推動臺灣邁向亞洲資產管理中心政策的實質成果，更寫下臺灣金融業史上首宗雙向ETF合作的新篇章。

證交所表示，自92年首檔ETF上市以來，臺灣ETF市場歷經20多年發展，資產規模已穩居亞洲前三，並成為全球成長速度最快的ETF市場之一。此次臺日跨境合作的具體成果，不僅彰顯臺灣資本市場的活力與多元，也開創我國金融業和日本市場互通的新模式，展現金管會攜手證交所及ETF產業鏈，共同拓展國際市場、打造嶄新格局的堅強實力。

與此同時，「野村臺灣創新科技50 ETF」（00935）也即將由日本野村資產管理公司以連結式基金模式，於日本東京證券交易所掛牌上市。證交所強調，藉由臺日雙邊掛牌機制，不僅為投資人帶來更多元的資產配置選擇，也有助於國內投信業者拓展國際版圖，提升臺灣資本市場的國際能見度。未來證交所也將持續攜手業者挹注創新能量，擴大臺灣於亞洲資產管理市場的國際影響力，朝亞洲資產管理中心的目標繼續邁進。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 日本

