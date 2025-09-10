台股創新高 台股 ETF 績效長紅、規模衝3.41兆元新高

快訊

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
16檔規模創高台股ETF。資料來源：CMoney 統計至9/10
台股創新高，也帶動台股ETF績效長紅規模衝高，根據CMoney統計至9月9日，75檔台股ETF規模來到3.41兆再度創下歷史新高紀錄；今年來共增加6,086.45億元。

進一步觀察，9日規模創新高的台股ETF共有16檔，其中，今年來增加前三大都是高息ETF，分別為元大高股息（0056）、群益台灣精選高息（00919）、國泰永續高股息（00878），這三檔季配型高息ETF今年來就增加了超過三千億，占了所有增加規模一半，顯示出季配型台股高息ETF相對仍受投資人青睞；另外整體來看，包括群益台灣強棒在內的五檔主動式ETF也都規模創下新高。

市場法人表示，季配型高息ETF受投資人喜愛原因在於穩定配息機制，雖然今年來台股高息ETF吹起降息風，但調降幅度不大，群益台灣精選高息也因連續10季維持年化配息率10%以上，不論是在規模及受益人數都創下新高，顯示出大盤高檔之際，穩健型投資人還是偏好穩定配息的ETF，群益台灣精選高息本次參與除息最後買進日為9月15日，有興趣的投資人也可多留意。

群益台灣精選高息經理人謝明志表示，國人熱愛台股ETF是因為其波動度相對個股與大盤來的低，更是存股族投資人長期穩健投資的好選擇。台股高股息ETF的特性偏向高配息兼具成長性的股票，涵蓋全產業配置能兼顧多元產業紅利，惟市場資金若大舉向特定族群靠攏，高股息ETF的投資人往往需具備較長的投資耐心。台股近期雖然持續創新高，不過考量接下來大盤呈現區間波動可能性偏高。穩健型的投資人，可將部分獲利實現的資金布局高息ETF。

主動群益台灣強棒經理人陳沅易指出，整體看來，近期在市場預期9月降息升溫下，資金湧入使得台股頻創新高。第2季匯損衝擊已結束，可期待第3季財報匯率對毛利率有正面幫助。不過接下來選股重勢良好配置可望增加投資效益。選股策略上，可留意長線趨勢，把握AI產業優質企業及衍生機器人、通訊、消費電子產業，適度配置低基期／高殖利率傳統企業。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 台股

