風險承受度決定股債比例！李其展：0056、00878、00980T、00981T、00937B各檔特點分析

ETF聊一聊－從高股息到穩定收益，用你的風險承受度決定股債比例

隨著美國就業數據明顯轉弱，美國很有可能在9月再度啟動降息，投資朋友應該很期待在資金行情推動下，股市可以再衝一波，而債券型商品可以又領息又賺價差，但針對不同風險承受度的朋友，應該如何先求穩再求好呢？

這次選擇比較的ETF是主打高股息且資產規模最大的前兩名0056與00878，主打股債平衡的00980T與00981T，主打以投資等級債穩定領息的00937B，我們以股票佔比多寡作為排序整理為表：

首先在高股息ETF這個區塊，最近面臨的衝擊是因應市場結構變化而出現的配息下滑現象，0056與00878這兩檔雖然有長期優質表現，但也沒能避過這個衝擊，加上主力配置在股市，如果在價差空間這一塊沒賺到其實比較可惜，期待未來也能有好表現讓投資朋友能夠有更大獲利空間。

平衡型ETF這一塊，可以看到00980T是美國股票佔70%而美國公債佔30%，因此美國股債齊揚會帶來最好的收益，00981T則是台灣股票佔30%而全球投資等級債券佔70%，相對更能分散地緣政治或貿易戰帶來的衝擊，從資產分配的角度上更加廣泛，其中00981T屬於月配息，更適合希望每個月都有現金流的朋友。

而債券型ETF中目前規模最大的00937B，就是求穩定配息為主，過去一年多的表現穩定，雖然股市大幅走高這一段沒跟到有點可惜，但也期待在美國開始降息後能給投資朋友多一點價差空間。

這五檔特性不同的ETF適合什麼樣的投資朋友呢？在高股息ETF這一塊，由於全部配置在股市，雖然有較高股息作為保護，但若遭遇市場回落時難免也會有較大修正空間，因此較適合能承受較大風險，並希望能有穩定配息提供現金流的投資人，如果會被市場較大波動影響投資心情的朋友就需要多考慮一下。

而平衡型ETF又分成股票比例較多的00980T與債券比例較高的00981T，若是希望在配息方面更加穩定的朋友，自然以持有全球中天期投資等級債為主的00981T較為合適，畢竟債券的債息一開始就已經決定，是經驗上可預測的收益來源，在股票方面則是投資台灣市值前25大企業，每個月配息並進行再平衡也可以降低資產的波動度。

00937B則因為是持有高於公債殖利率卻沒有太高信用風險的投等債，適合單純想要穩健領息，不希望價格有太劇烈波動的保守型投資人，不過因為存續期間較長，如果通膨進一步升高，可能難免會有較大的震盪出現。

從川普就任到全球關稅，金融市場在2025年波動相當劇烈，很多投資朋友的資產也上下起伏，甚至影響到了正職工作與心情，如果可以先確認好自己的風險承受度並找到適合需求的商品，才會是進入即使市場震盪，依然可以睡得好吃的飽的健康狀況，預祝大家都能穩健投資，獲利滿滿。

◎本文內容已獲 李其展的外匯交易致勝兵法 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。