00922突破新高！鬆綁「台積電條款」後今漲近2％收23.61元

聯合新聞網／ 綜合報導
00922國泰台灣領袖50解除台積電權重上限後，配置提升至約38%，更貼近大盤結構。最新收盤價23.61元，突破歷史新高，法人認為00922在追蹤大盤與分散風險間取得平衡，適合作為穩健參與台股成長的市值型ETF。中央社
台股不斷創高，加權指數今（10）日盤中勁揚逾400點，來到25272.23點，終場收在25192.59點，雙雙創下歷史新高，連帶市值型ETF表現亮眼，國泰台灣領袖50（00922）日前在「台積電條款」鬆綁後，開第一槍調高台積電權重至貼近大盤的38%，今也漲近2%至23.64元，突破歷史新高，終場收在23.61元，吸引市場關注。

市值型ETF被視為「追蹤大盤」的代表，但隨台股結構變化，單一權值股主導指數的現象愈發明顯，例如元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）目前持股台積電的比重皆超過58%，遠高於台積電在加權指數的比重約38%，單一個股的風險明顯升高，雖在台積電表現較佳時，能夠有效拉抬ETF價格，但對於追求貼近大盤的投資人，其持股已明顯脫鉤，加上台股類股輪動時常發生，也有許多AI概念股表現優於台積電，更凸顯不能單一壓注一檔股票的重要性。

國泰台灣領袖50（00922）近期解除台積電權重上限條款，將其配置調整至與大盤更為一致，目前台積電占比約38%，不僅貼近市場實況，也保留成分股分散與低碳轉型選股的優勢。

法人認為，00922在追蹤大盤、降低集中風險與強調永續競爭力三方面取得平衡，對於希望穩健參與台股成長的投資人而言，是一檔兼具代表性與前瞻性的市值型ETF選擇。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

