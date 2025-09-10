00878、00713配息下降...不該抱了？杉本曝甜甜價：年化率仍不錯、持續存

快訊

00713、00878都是備受青睞的存股標的。台股示意圖／中央社
存股是一種長期投資方式，核心概念是持續買進股票並長期持有，目標是透過選定營運穩定的優質公司，累積股票帳數來賺取企業所發放的股票股利和現金股利。

存股有什麼好處？

長期財富增值：長期持有股票可以受益於公司業績增長和市場趨勢，有機會實現資本增值。

股息收入：許多公司會將部分利潤作為股息支付給股東，成為股東被動收入來源也創造出現金流。

節省心力與時間：不用天天盯盤，操作方式也比較簡單，不會造成太大的心理壓力。

00878、00713比較（股價以8月20日為基準）

00878

資產規模為4408億元，已經是巨獸等級。

成分股為30檔，每年調整成分股兩次。成分股的產業以金融、電腦周邊股為主。

配息方式為季配息，內扣費用約0.48%。

00713

目前規模1537億元，成分股50檔，每年調整成分股兩次。

成分股佔比以金融、通信股為主。

配息方式為季配息，內扣費用約0.86%。

投資到幾張會被扣二代健保費？

ETF股利是由股利或盈餘所得、交易所得、收益平準金組成，其中只有股利或盈餘所得54c需要被扣健保費。

00713第二季54c股利或盈餘所得為佔總體股利32%，配息來源最多是買賣股票所賺取的價差，佔比43%。

00878第三季佔總體股利58.02%，配息最多也是股利或盈餘所得，約為58.02%。

健保扣稅金額是單次股利2萬元以上，所以00713不超過56張、投資金額不超過285.6萬元；00878不超過83張、投資金額不超過170.1萬元，有很大的機率是不會被扣到稅。

不過，每一次的配息來源都會是變動的，建議要持續追蹤ETF的配息來源。

年化殖利率

目前00713最新第四季配發1.1元，年化殖利率為8.6%，報酬率對於00713股價來說相當穩定。

00878最新第三季配發0.4元，年化殖利率為7.8%，雖然配息緩降，但表現也是算突出，報酬率偏高。

不過高股息ETF往後的股利配發，應該要慢慢回歸5%殖利率才比較合理。以目前存的00713以及00878，年化殖利率接近7.8%、7.4%，仍舊維持水準。

00713目前51元、每季配發1元以上；00878股價20.5元，配發0.38元以上，就還能繼續存下去。

判定便宜價、合理價、昂貴價

00713便宜價、合理價、昂貴價：分別為45.3元、55.4元及65.7元。

0878股價20.5元便宜價、合理價、昂貴價：分別為17.6元、21.6元及25.5元。

◎本文內容已獲 杉本來了 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

