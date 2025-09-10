投等債 ETF 受惠降息預期 兼顧風險與收益

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

美國8月非農就業數據僅新增2.2萬人，遠低於市場預期，失業率升至4.3％，創下2021年底以來新高，進一步強化市場對聯準會（Fed）9月降息的預期。隨著利率下行氛圍升溫，債券市場買盤湧入，投等債ETF成為資金追捧焦點，其中長天期投等債ETF表現尤為亮眼。

法人指出，相較於長天期美國公債、非投資等級債及短期債，投等債ETF具備三大優勢：一是信用評等佳，相對風險較低；二是產業分布多元（科技、醫療、金融、能源等），風險不會集中在單一國家的財政與利率；三是息收穩健，有助投資人兼顧收益與資本利得。

根據芝商所Fed Watch最新數據，市場對Fed 9月降息1碼機率高達89％，甚至有11％預期可能一次降息2碼。在降息預期助攻下，美債各天期價格齊揚，但美國公債表現有限，反觀信評優質的投等債更受市場青睞。以00982B為例，本月每單位預計配發0.048元，除息日9月16日，年化配息率達5.82％，且過去兩次除息均迅速完成填息，吸引長期資金進場布局。

統計顯示，FT投資級債20+（00982B）9月9日收盤9.89元，本周以來上漲1.33％；另一檔季配息型ETF──凱基AAA-AA公司債（00841B），近三次配息均為0.35元，年化配息率約4.72％，本周漲幅1.47％。此外，台新美A公司債20+（00942B）、凱基科技債10+（00750B）、群益AAA-A醫療債（00793B）等，也都有逾1％的漲幅，顯示市場對投等債的需求強勁。

法人分析，長天期投等債的優勢在於能從降息中獲取資本利得，抵消匯率回貶的不利影響；反觀短天期債券，利率敏感度不足，難以享受降息紅利，多數甚至呈現匯率負報酬。而非投資級債雖有較高收益，但信用風險偏高，在當前經濟前景不確定下，吸引力不及投等債。

從投資配置角度來看，投等債ETF兼具「安全性」與「成長性」，是股市高檔震盪、資金尋求避風港的首選。法人建議，投資人可鎖定信用評級嚴格、分散布局多產業與多國市場的產品，風險控管更具優勢。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

