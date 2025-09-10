台股衝破2萬5創下新高還沒賺到錢？存股方程式：0050、00905打不贏大盤就加入它

近期的台股隨著美股的腳步一路驚驚漲，不斷刷新歷史新高，但版主周遭依舊有親友的股票資產不僅沒跟上大盤的腳步，甚至略為縮水。在這種慢牛格局，股票資產市值卻不進反退，可見持股組合必定有問題。版主並沒有深入追問親友到底買了什麼標的，畢竟這是個人隱私。

個人股票資產組合究竟有無瑕疵，大盤會是很好的度量標準。個人投資績效如果和大盤差距不大（可以略贏或略輸），代表投資組合還不錯；如果績效落後大盤太多，也許該思考是否應砍掉拖油瓶了。大盤今年至昨日（9/9)的含息報酬率大約11%，如果您今年截至目前為止的績效貼近11%，代表可以維持目前的資產組合；如果大幅落後11%，甚至呈現虧損，勢必該好好檢討。

今年的大盤雖然經歷4月份的關稅風險，但如今不僅已經收復失土，還迭創新高，依舊是多頭格局；這種情況下，如果股票資產市值竟然還能縮水，這選股能力堪憂。安安分分的買0050、00850、或00905...等（策略）市值型ETF，資產都能亦步亦趨的跟著大盤往上爬。不過，版主並沒有對親友的投資做任何建議，畢竟版主不是財經專家，只是默默的聽著親友抱怨。

停損砍掉拖油瓶是非常艱難的決定，畢竟沒有人喜歡實現虧損，但砍掉績效不佳的差勁標的之後，資產組合才能浴火重生。版主在七月與八月分別執行一次資產調整，狠下心砍掉拖油瓶，實現虧損超過25萬，版主很慶幸有做了這兩次調整，資產爬升速度確實有加快，也許再過幾個月就能把虧損的25萬填補回來。

打不贏大盤就加入大盤，不知道如何做資產配置，就安分投資（策略）市值型ETF，版主目前的股票資產主要就是集中在策略市值型ETF（版主沒有投資0050或006208）。

您的股票資產市值是否有跟著大盤不斷向上突破？如果沒有，代表您的資產配置有調整的必要了。不要怕實現虧損，該換掉就勇敢換掉，好標的會幫我們把虧損賺回來，抱著糟糕的標的只會拖慢資產成長速度。

◎本文內容已獲 存股方程式 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。