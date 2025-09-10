台股飆新高 這4檔主動式 ETF 成功跑贏大盤表現

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台股加權指數10日開盤就突破25,000點重要關卡，盤中最高攀升至25,233點，再度刷新歷史紀錄，在台股強漲帶動下，今年來備受市場關注的台股主動式ETF盤中同步大幅上揚，漲幅介於1%至3%之間，統計有4檔主動式ETF成功跑贏大盤表現，其中，漲勢最強的則是近期規模成長最快、人氣最夯的主動統一台股增長ETF（00981A）。

台股再刷新歷史紀錄，權值股表現格外亮眼，台積電（2330）盤中股價勁揚至1,225元，寫下新天價；台達電（2308）首度站上800元大關，盤中一度衝達844元，創下歷史新高；鴻海（2317）、廣達（2382）等指標個股同步走強，市場買氣熱絡，盤面呈現全面性上攻格局。整體而言，台股8日受惠於美國科技股強勢反彈與美國降息預期升溫雙重激勵，持續改寫多頭新猷。

在台股大盤強勁漲勢帶動下，今年來備受市場關注的台股主動式ETF在盤中同步大幅上揚，漲幅介於1%至3%之間；統計共有4檔主動式ETF成功跑贏大盤表現，其中，00981A，漲幅達2.6%，成交量逾7.4萬張，展現高人氣與強勁實力並存的特色。其次為主動群益台灣強棒（00982A）、主動野村台灣50（00985A）及主動野村台灣優選（00980A）。

00981A經理人陳釧瑤表示，國際半導體展今日登場，為產業增添新題材。此外，市場對聯準會9月降息預期大幅提升，推升美股及台股指數創新高。台股受惠於AI產業持續成長，AI供應鏈獲利持續擴大。

陳釧瑤指出，選股策略方面，聚焦快速增長的AI供應鏈，包括ASIC設計、半導體設備、印刷電路板、銅箔基板及連接線等，需求正從一線供應鏈向二、三線擴散。同時看好先進製程設備及廠務材料供應鏈持續發展，並密切關注摺疊手機、400G/800G交換器及光纖相關供應鏈受惠廠商。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

