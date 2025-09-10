00918配息、總報酬「雙率」冠軍！季配高股息ETF最強…填息力道拉開差距
9日台股盤中衝破24800點，再創歷史新高。台股火燙，但受益人數超過500萬人的季配高股息ETF，卻見一波配息調降潮，季配高股息ETF還值得繼續存嗎？投資人又該怎麼挑？法人表示，投資人與其糾結單次配息金額，不如檢視季配高股息ETF「配息率+含息報酬率」的雙率表現，只要配息水準仍穩健，加上長期總報酬走高，季配高股息ETF依舊是創造現金流和累積財富的存股好標的。
盤點市面上季配高股息ETF近四季的配息率總和，以及近2年的含息總報酬率，可以發現有3檔配息率總和在11%以上，最高的是大華優利高填息30（00918）有11.9%、群益台灣精選高息（00919）11.77%位居第二，老字號的元大高股息（0056）則以配息率11.46居第3，其餘季配高股息ETF配息率都在9%以下。
但僅只有配息率高，不見得就是好的存股標的，畢竟配息後填息力道不足，反而不利於資產累積。所以，除了配息率，檢視季配高股息ETF時，從長期總報酬率來看填息表現更是關鍵。在季配高股息ETF中，近四季累積配息率最高的00918，近2年含息總報酬率表現也非常亮眼，達到39%，將近4成。而00919、0056含息總報酬率則不到3成。
若同時衡量配息率+總報酬率的雙率表現，在季配高股息ETF中，00918綜合評比相對突出，值得成為存股的首選名單。
00918經理人郭修誠表示，00918的追蹤指數篩選成分股時納入個股填息紀錄，是首檔強調填息的ETF，這樣的設計讓00918在配息的同時，依舊可以靠著成分股堅實的填息能力，保持成長動能不墜，創造亮眼含息總報酬率。
季配高股息ETF近四季累積配息率前五
|ETF代號
|ETF簡稱
|近四季配息率總和
|近2年總報酬率
|00918
|大華優利高填息30
|11.90%
|39.18%
|00919
|群益台灣精選高息
|11.77%
|27.41%
|0056
|元大高股息
|11.46%
|22.90%
|00713
|元大台灣高息低波
|8.71%
|28.28%
|00878
|國泰永續高股息
|8.70%
|16.03%
註：
1. 00918、00713、00919最新一期配息股利率，因還未至除息日，故採評價日收盤價計算。
2. 總報酬率以淨值計算，統計至2025/09/05。
3. 資料來源：CMoney、各投信官網
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言