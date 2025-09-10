00918配息、總報酬「雙率」冠軍！季配高股息ETF最強…填息力道拉開差距

9日台股盤中衝破24800點，再創歷史新高。台股火燙，但受益人數超過500萬人的季配高股息ETF，卻見一波配息調降潮，季配高股息ETF還值得繼續存嗎？投資人又該怎麼挑？法人表示，投資人與其糾結單次配息金額，不如檢視季配高股息ETF「配息率+含息報酬率」的雙率表現，只要配息水準仍穩健，加上長期總報酬走高，季配高股息ETF依舊是創造現金流和累積財富的存股好標的。

盤點市面上季配高股息ETF近四季的配息率總和，以及近2年的含息總報酬率，可以發現有3檔配息率總和在11%以上，最高的是大華優利高填息30（00918）有11.9%、群益台灣精選高息（00919）11.77%位居第二，老字號的元大高股息（0056）則以配息率11.46居第3，其餘季配高股息ETF配息率都在9%以下。

但僅只有配息率高，不見得就是好的存股標的，畢竟配息後填息力道不足，反而不利於資產累積。所以，除了配息率，檢視季配高股息ETF時，從長期總報酬率來看填息表現更是關鍵。在季配高股息ETF中，近四季累積配息率最高的00918，近2年含息總報酬率表現也非常亮眼，達到39%，將近4成。而00919、0056含息總報酬率則不到3成。

若同時衡量配息率+總報酬率的雙率表現，在季配高股息ETF中，00918綜合評比相對突出，值得成為存股的首選名單。

00918經理人郭修誠表示，00918的追蹤指數篩選成分股時納入個股填息紀錄，是首檔強調填息的ETF，這樣的設計讓00918在配息的同時，依舊可以靠著成分股堅實的填息能力，保持成長動能不墜，創造亮眼含息總報酬率。

季配高股息ETF近四季累積配息率前五

ETF代號 ETF簡稱 近四季配息率總和 近2年總報酬率 00918 大華優利高填息30 11.90% 39.18% 00919 群益台灣精選高息 11.77% 27.41% 0056 元大高股息 11.46% 22.90% 00713 元大台灣高息低波 8.71% 28.28% 00878 國泰永續高股息 8.70% 16.03%

註：

1. 00918、00713、00919最新一期配息股利率，因還未至除息日，故採評價日收盤價計算。

2. 總報酬率以淨值計算，統計至2025/09/05。

3. 資料來源：CMoney、各投信官網

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。