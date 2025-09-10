台積電飆1,225新高價 「新版高含積」量 ETF 放閃

台積電ADR上漲1.5%，收在250.92美元，再創歷史新高，帶動台積電（2330）現股盤中來到1,225元，也刷新歷史新紀錄，同帶動台股大盤10日開高走高，盤中大漲超過300點，最高一度來到25,198點，激勵新版高含積量ETF跟著吃香喝辣。

截至9月9日，台股ETF中，台積電權重占比前十大依序為富邦科技（0052）67.64%、富邦台50（006208）的58.84%、元大台灣50（0050）的58.72%、富邦摩台5（0057）3.68%、元大MSCI台灣5（006203）3.65%、富邦公司治理（00692）53.19%、元大電子5（0053）1.25%、國泰台灣領袖50（00922）的38.58%、永豐臺灣加權（006204）36.96%、凱基優選30（00938）的33.17%。

觀察這些高含積量ETF今日盤中表現，富邦科技、富邦台50、元大台灣50、富邦摩台、富邦公司治理、國泰台灣領袖50、永豐臺灣加權等漲幅都在1.5%之上。

隨著台灣放寬ETF追蹤指數中單一成分股30%上限的限制，國泰台灣領袖50已經於8月底調整生效，而接下來將是臺灣指數公司旗下的臺灣全市場半導體精選30指數，連結商品為新光臺灣半導體30 ETF和半導體30期貨，也將提升台積電權重來對應大盤，調整將於9月16日生效，屆時台積電權重排名將再有變動。

國泰台灣領袖50經理人蘇鼎宇指出，00922追蹤MSCI台灣領袖50精選指數，鎖定市值大、流動性佳之50檔領袖級台股企業，能掌握台灣產業核心競爭力，成分股涵蓋半導體、金融、電腦周邊設備關鍵領域，產業分布多元，權重分別為48.69%、13.56%、9.67%，有助於分散風險。

00922第一大成股台積電占比分約38%，不多也不少，剛好貼近大盤權重、鴻海（2317）5.75%、聯發科（2454）4.93%，皆是外資的「愛買名單」，買進00922不僅具備成長潛力，也能成為參與國際資金流入台股的重要投資工具。

展望後市，國際半導體展今日正式登場，今年以AI、汽車電子及智慧機器人為核心主題，預計超過1200家企業參展，規模將再創新高，並有望成為推升相關產業鏈成長動能的重要契機。國泰投信指出，隨著半導體及AI應用持續擴張，投資人可透過布局相關ETF掌握趨勢。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。