00982B領漲！降息預期狂飆…債市買盤湧入 長天期投等債竄出頭

美國8月非農就業數據慘淡，僅新增2.2萬人遠遜預期，失業率攀升至4.3%創逾2年新高，激發市場降息預期狂飆，債券市場資金大舉湧入，其中長天期投資級債券表現最為亮眼。FT投資級債20+（00982B）9月8日單日大漲1.02%，領跑債券ETF市場，凸顯在降息循環啟動前夕，長天期債券的資本利得優勢正逐步顯現。

根據芝商所Fed Watch數據，市場預期9月降息1碼的機率已飆升至89%，降息2碼的機率也從無到有，竄升至11%。降息預期帶動債市買盤全面啟動，各天期美債價格應聲上漲，其中30年期長券價格大漲1.49%，10年期公債上漲0.69%，顯示資金正積極湧入避險資產。

觀察台灣掛牌的債券ETF表現，呈現明顯分化格局。根據9月8日收盤數據，FT 投資級債20+（00982B）挾帶利率敏感度優勢，單日大漲1.02%，從前一交易日9.76元收在9.86元，漲幅居冠；群益ESG投等債20+（00937B）上漲0.74%，收盤價14.89元；元大美債20年（00679B）亦上漲0.80%，收在26.53元；元大投資級公司債（00720B）上漲0.58%，收盤價33.13元；國泰投資級公司債（00725B）上漲0.52%，收在35.12元。

相較之下，短天期債券因利率受惠程度較低，加上台幣貶值影響，表現相對疲弱。群益1-5Y投資級債（00860B）下跌0.35%，收在37.07元；元大美債1-3（00719B）下跌0.20%，收在30.19元；凱基美國非投等債（00945B）下跌0.14%，收在14.13元；群益優選非投等債（00953B）下跌0.21%，收在9.49元。

00982B基金經理人洪慧珊受訪時分析，自從Fed主席鮑爾在全球央行年會釋出鴿派訊號後，市場便已開始醞釀降息預期，而疲弱的非農數據無疑是再添一把火。她指出，在當前總經環境尚未步入衰退的情況下，信用評級優良的投資級公司債，因兼具品質與收益優勢，較公債更受市場青睞，若進一步挑選長天期標的，更能放大資本利得的空間。

洪慧珊進一步說明，9月8日美元走強，台幣匯率貶值0.11%至30.519，對以台幣計價的債券ETF形成壓力。對長天期債券而言，利率下滑的豐厚資本利得，足以抵銷匯率上的負貢獻；反觀短天期債券，因資本利得動能相對不足，凸顯出在降息循環中，長天期債券的優勢。

00982B配息表現優異 連續填息展現實力

值得一提的是，00982B不僅具備資本利得潛力，其配息表現亦相當穩定。該ETF本月預計配發0.048元，以8日收盤價9.86元計算，單次配息率0.49%，年化配息率高達6%。更令人矚目的是，00982B自8月18日除息至今已上漲近4%，且自7月首次配息以來，已連續兩次完成填息，展現強勁的市場認同度。

洪慧珊總結，當前美債殖利率仍處歷史高檔，Fed貨幣政策轉向寬鬆，加上國際政經局勢不確定性猶存，正為投資人提供了布局債券ETF的絕佳時機。建議追求資產穩健、分散風險及現金流的投資人，可適時把握機會，將長天期投資級債ETF納入核心資產，以期掌握「息利雙收」的投資機會。

證券代號 ETF簡稱 2025/9/8漲跌幅 2025/9/8收盤價 2025/9/5收盤價 00982B FT 投資級債20+ 1.02% 9.86 9.76 00937B 群益ESG投等債20+ 0.74% 14.89 14.78 00720B 元大投資級公司債 0.58% 33.13 32.94 00725B 國泰投資級公司債 0.52% 35.12 34.94 00933B 國泰10Y+金融債 0.31% 16.01 15.96 00756B 群益投等新興公債 0.62% 30.97 30.78 00679B 元大美債20年 0.80% 26.53 26.32 00719B 元大美債1-3 -0.20% 30.19 30.25 00860B 群益1-5Y投資級債 -0.35% 37.07 37.20 00945B 凱基美國非投等債 -0.14% 14.13 14.15 00953B 群益優選非投等債 -0.21% 9.49 9.51

資料來源： CMoney 資料日期：9/8

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。