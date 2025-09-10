台股飆漲創歷史新高！00905稱霸市值型ETF…現在還可以上車嗎？

在權值股台積電的領軍下，台股日前（9日）氣勢如虹，加權指數開高走高，盤中一度觸及24,880點，最終收盤大漲307點，收在24,855點的歷史新高，成交量放大至近5000億元，顯示市場資金動能充沛。

在全球AI浪潮與半導體展題材的加持下，電子類股表現尤其強勢，台積電（2330）收在1200元大關，鴻海（2317）、聯發科（2454）等權值股也同步上揚，帶動台股市值一舉衝破80兆元，擠進全球前十大。不過，當行情來到歷史高檔，個股波動加劇，對於一般投資人而言，選股難度也隨之提升，因此，能分散風險的市值型ETF，成為目前市場的熱門投資選項。

代號 股票名稱 9/9收盤價(元) 今年以來績效(%) 近1個月績效(%) 近3個月績效(%) 00905 FT臺灣Smart 15.42 12.62 4.26 19.11 0050 元大台灣50 53.9 12.45 2.76 18.19 006208 富邦台50 125.85 11.24 2.36 17.41 00888 永豐台灣ESG 17.63 10.83 4.38 16.17 0057 富邦摩台 159.8 10.78 2.63 17.28 006203 元大MSCI台灣 99.1 10.61 2.59 17.2 00850 元大臺灣ESG永續 48.5 10.57 3.43 16.36 00692 富邦公司治理 48.98 10.38 2.86 16.63 006204 永豐臺灣加權 126.1 9.6 2.4 14.64 00922 國泰台灣領袖50 23.16 9.56 2.71 15.74 00923 群益台ESG低碳50 22.2 8.96 3.46 14.63 00938 凱基優選30 15.27 7.19 1.79 7.79 00912 中信臺灣智慧50 19.46 4.71 1.78 11.09 009802 富邦旗艦50 10.67 N/A 3.89 12.67 009803 保德信市值動能50 11.51 N/A 3.23 16.15 資料來源： CMoney ；資料時間： 9/9

從今年以來市值型ETF的表現來看，採用多因子策略的富蘭克林臺灣Smart（00905）與最老牌的元大台灣50（0050），兩者績效僅相差不到0.2個百分點，分別繳出12.62%和12.45%的報酬率，顯示在今年的多頭行情中，兩者都能有效捕捉市場漲幅。

從近三個月的表現來看，00905則以19.11%的績效大幅領先，其次是0050的18.19%。這顯示00905所採用的策略，在過去一季的市場反彈中，發揮優異的選股效果。

另外，值得留意的是，如0050、006208等傳統市值型ETF的邏輯，單純以市場規模最大的前50家公司，並依據市值決定權重。優點是能完全複製大盤的走勢，不過，權重會高度集中在台積電等少數幾支大型權值股上。

目前，台股大盤再次創下歷史新高，因此市值型ETF也有不少投資人相繼投入，但投資人應回歸自身投資需求，理解不同ETF背後的選股策略，才能在變幻莫測的行情中，找到最適合自己的資產配置方案。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。