台股飆漲創歷史新高！00905稱霸市值型ETF…現在還可以上車嗎？
在權值股台積電的領軍下，台股日前（9日）氣勢如虹，加權指數開高走高，盤中一度觸及24,880點，最終收盤大漲307點，收在24,855點的歷史新高，成交量放大至近5000億元，顯示市場資金動能充沛。
在全球AI浪潮與半導體展題材的加持下，電子類股表現尤其強勢，台積電（2330）收在1200元大關，鴻海（2317）、聯發科（2454）等權值股也同步上揚，帶動台股市值一舉衝破80兆元，擠進全球前十大。不過，當行情來到歷史高檔，個股波動加劇，對於一般投資人而言，選股難度也隨之提升，因此，能分散風險的市值型ETF，成為目前市場的熱門投資選項。
|代號
|股票名稱
|9/9收盤價(元)
|今年以來績效(%)
|近1個月績效(%)
|近3個月績效(%)
|00905
|FT臺灣Smart
|15.42
|12.62
|4.26
|19.11
|0050
|元大台灣50
|53.9
|12.45
|2.76
|18.19
|006208
|富邦台50
|125.85
|11.24
|2.36
|17.41
|00888
|永豐台灣ESG
|17.63
|10.83
|4.38
|16.17
|0057
|富邦摩台
|159.8
|10.78
|2.63
|17.28
|006203
|元大MSCI台灣
|99.1
|10.61
|2.59
|17.2
|00850
|元大臺灣ESG永續
|48.5
|10.57
|3.43
|16.36
|00692
|富邦公司治理
|48.98
|10.38
|2.86
|16.63
|006204
|永豐臺灣加權
|126.1
|9.6
|2.4
|14.64
|00922
|國泰台灣領袖50
|23.16
|9.56
|2.71
|15.74
|00923
|群益台ESG低碳50
|22.2
|8.96
|3.46
|14.63
|00938
|凱基優選30
|15.27
|7.19
|1.79
|7.79
|00912
|中信臺灣智慧50
|19.46
|4.71
|1.78
|11.09
|009802
|富邦旗艦50
|10.67
|N/A
|3.89
|12.67
|009803
|保德信市值動能50
|11.51
|N/A
|3.23
|16.15
|資料來源：CMoney；資料時間：9/9
從今年以來市值型ETF的表現來看，採用多因子策略的富蘭克林臺灣Smart（00905）與最老牌的元大台灣50（0050），兩者績效僅相差不到0.2個百分點，分別繳出12.62%和12.45%的報酬率，顯示在今年的多頭行情中，兩者都能有效捕捉市場漲幅。
從近三個月的表現來看，00905則以19.11%的績效大幅領先，其次是0050的18.19%。這顯示00905所採用的策略，在過去一季的市場反彈中，發揮優異的選股效果。
另外，值得留意的是，如0050、006208等傳統市值型ETF的邏輯，單純以市場規模最大的前50家公司，並依據市值決定權重。優點是能完全複製大盤的走勢，不過，權重會高度集中在台積電等少數幾支大型權值股上。
目前，台股大盤再次創下歷史新高，因此市值型ETF也有不少投資人相繼投入，但投資人應回歸自身投資需求，理解不同ETF背後的選股策略，才能在變幻莫測的行情中，找到最適合自己的資產配置方案。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
