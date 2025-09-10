台股飆漲創歷史新高！00905稱霸市值型ETF…現在還可以上車嗎？

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
台股再創歷史新高，市值型ETF表現吸睛！今年以來00905 FT臺灣Smart報酬率12.62%，超車老牌0050的12.45%，短線1個月、3個月績效同樣亮眼，在AI與半導體題材帶動下，成為投資人熱議焦點。中央社
台股再創歷史新高，市值型ETF表現吸睛！今年以來00905 FT臺灣Smart報酬率12.62%，超車老牌0050的12.45%，短線1個月、3個月績效同樣亮眼，在AI與半導體題材帶動下，成為投資人熱議焦點。中央社

在權值股台積電的領軍下，台股日前（9日）氣勢如虹，加權指數開高走高，盤中一度觸及24,880點，最終收盤大漲307點，收在24,855點的歷史新高，成交量放大至近5000億元，顯示市場資金動能充沛。

在全球AI浪潮與半導體展題材的加持下，電子類股表現尤其強勢，台積電（2330）收在1200元大關，鴻海（2317）、聯發科（2454）等權值股也同步上揚，帶動台股市值一舉衝破80兆元，擠進全球前十大。不過，當行情來到歷史高檔，個股波動加劇，對於一般投資人而言，選股難度也隨之提升，因此，能分散風險的市值型ETF，成為目前市場的熱門投資選項。

代號股票名稱9/9收盤價(元)今年以來績效(%)近1個月績效(%)近3個月績效(%)
00905FT臺灣Smart15.4212.624.2619.11
0050元大台灣5053.912.452.7618.19
006208富邦台50125.8511.242.3617.41
00888永豐台灣ESG17.6310.834.3816.17
0057富邦摩台159.810.782.6317.28
006203元大MSCI台灣99.110.612.5917.2
00850元大臺灣ESG永續48.510.573.4316.36
00692富邦公司治理48.9810.382.8616.63
006204永豐臺灣加權126.19.62.414.64
00922國泰台灣領袖5023.169.562.7115.74
00923群益台ESG低碳5022.28.963.4614.63
00938凱基優選3015.277.191.797.79
00912中信臺灣智慧5019.464.711.7811.09
009802富邦旗艦5010.67N/A3.8912.67
009803保德信市值動能5011.51N/A3.2316.15
資料來源：CMoney；資料時間：9/9

從今年以來市值型ETF的表現來看，採用多因子策略的富蘭克林臺灣Smart（00905）與最老牌的元大台灣50（0050），兩者績效僅相差不到0.2個百分點，分別繳出12.62%和12.45%的報酬率，顯示在今年的多頭行情中，兩者都能有效捕捉市場漲幅。

從近三個月的表現來看，00905則以19.11%的績效大幅領先，其次是0050的18.19%。這顯示00905所採用的策略，在過去一季的市場反彈中，發揮優異的選股效果。

另外，值得留意的是，如0050、006208等傳統市值型ETF的邏輯，單純以市場規模最大的前50家公司，並依據市值決定權重。優點是能完全複製大盤的走勢，不過，權重會高度集中在台積電等少數幾支大型權值股上。

目前，台股大盤再次創下歷史新高，因此市值型ETF也有不少投資人相繼投入，但投資人應回歸自身投資需求，理解不同ETF背後的選股策略，才能在變幻莫測的行情中，找到最適合自己的資產配置方案。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

