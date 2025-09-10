00919今年「換股前」是極度堅定支持者！股民：投資長路漫漫從血淚中吸收教訓

在00919今年上半年換股之前，我是高股息的極度堅定支持者，自己家裡買，告訴父母兄弟買，粉專也寫自己覺得「高股息ETF們利用高額資本利得衝高配息到年殖利率12%，是退休族天命的產品」

我很抱歉，但在那之前我真的相信高股息能給社會上的散戶，包括我家，帶來幸福。

後來我辭職有時間了，開始用程式把ETF配息全部加回去，跟市值型有了共同比較基準後，我覺得很痛，因為我看到市值型真實報酬遠高於高股息，部份高股息甚至因為作出主動型基金的重壓單一成分股動作造成投資人的本金損失，我覺得很痛，我真的覺得很痛。

高股息這個產品到底還適不適合存在？我相信是適合的，因為還是有優質的高股息ETF持續提供退休族良好現金流，而且得力於分散持股，能夠不貼息，勉可填息，這樣就是合適的產品了。

希望造成投資人損失的高股息經理人痛切檢討自己是不是辜負了投資人的信任，不要再說什麼官方殭屍語，什麼配息5%才是正常的，沒錯，配息5%才是台股正常殖利率，但是你的真實報酬率不是配息5%，是貼息，真實報酬率是負的呀！

投資之路長路漫漫，我們都在從血淚中吸收教訓，真的是血淚呀，一分一毫的資金，都是投資人的汗水跟歲月。

◎本文內容已獲 都明白的存股筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。