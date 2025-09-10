00918長期持有到0成本！財經雪倫曝關鍵「不是配息高」：會填息才是重點

雪友私訊問我：「為什麼你有辦法做到持股零成本？」我簡單總結：選對標的後不要理會它的漲跌。怎麼做到？當股價長期維持在持有成本之上就很容易做到了。

如果做不到，那表示腦子想的是存股，但實際上做的是價差，口裡不一，透過跟自己對話、多練習就可以做到了。

我以近期將除息的00918為例跟大家說明。

00918在9月5日收盤價22.63元，如果在它上巿2022年11月24日買在15元，不含息報酬50.87%，持有二年期間發放4.74元股利，含息報酬83%(採領息不再投入的單利計算，若採複利報酬應會更高！)

你可以能會說：「我不是買在15元，不能用這個價格做計算！」好吧！那我們再假設二種情況：

買在季線、半年線約22元(約領二次股息1.4元)含息報酬9.9% 買在最高價26元(約領六次股息4.34元)含息報酬5% （計算方式含最近一次將於9月18日配息的公告配息金額0.52元）

為什麼看含息報酬？因為領的息也是可以花的錢啊！至於大家擔心配息縮水的部份，幫大家科普一下下。

配息有三大部分：資本利得、配息、平準金。

我們從官網查到9月5日的淨值組成：

資本利得：約有6.11元。 配息：1.59元(現在除權息旺季收息中，股利有望持續增加) 平準金：目前規模約828億，相較上次5月除息規模約777億，成長約51億。

00918不論從資本利得、成分股配息或平準金來看都還算穩健，除非資本利得大幅變動，不然應該不大需要擔心配息持續縮水。

我一直覺得配息高不是好事，對存股的人來說希望領的息長又穩。雖然00918最近一次公告配息0.52元相較上次少一些些，但年化報酬率仍有9.2%這數字也真的很可口！

我常說領到的息要能填息，不能就是左手配右手。00918在過去九次除息紀錄中有六次完成填息，有興趣的雪友可以自行研究參考哦！

◎本文內容已獲 財經雪倫 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。